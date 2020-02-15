膺年度代言收入最高運動員 那些由費達拿代言的品牌

網壇巨星Roger Federer在福布斯公佈的2019年度最高收入運動員排行榜中，以總收入9340萬美元排行第五，不過當中有超過九成是品牌的代言收入，遠超在比賽中贏得的獎金，若只單計這方面的收入，「費神」便以8600萬美元，成為全世界最賺錢的運動員！

Uniqlo

近年看費神打比賽時，最先留意到的是他身上所穿的運動衣，由過往的Nike，轉變成Uniqlo。雖然看上去感覺有點奇怪，但據聞這份為期十年的代言合約，價值每年3000萬美金，將直至2028年完約！

Rolex

無論是費神fans，抑或勞迷，都定會留意到他每次捧起大滿貫獎盃時，手腕上都是一枚勞力士腕錶，而且品牌每年會給予他800萬美元的贊助費。

Mercedes-Benz

除了網球之外，費神還是一位車迷，而他就與Mercedes-Benz自2008年開始建立合作關係，並於2017年更新了一份十年合約，廠牌會給予他500萬美金的贊助費外，據聞更會每半年送他一輛新車。

NetJets

費神每年參加接近20個比賽，經常要到處飛，而其贊助商就包括私人航空服務公司NetJets，除了為他提供優質的私人航空服務，讓他以最佳狀態應付比賽外，還給予他每年600萬美元的贊助費。

Moet & Chandon

費神的親民形象深入民心，連香檳品牌Moet & Chandon亦與他建立合作關係，品牌每年為他提供800萬美元贊助。此外在2018年，品牌曾推出全球只限量20瓶20年香檳的Moët & Chandon Greatness，以慶祝費神捧起第20個大滿貫獎盃，當中所賺得的收入撥交他建立的慈善組織「Roger Federer Foundation」。

Barilla

費神魔力又豈止如此，甚至意大利粉品牌Barill都找他代言，真正「入晒屋」！代言合約由2017年開始，為期五年，價值每年810萬美元。

Lindt

作為瑞士的國寶級運動員，費神的贊助當然還包括一系列的瑞士本土品牌，朱古力品牌Lindt與他的贊助合約於2017年開始，價值每年400萬美元。

Credit Suisse

這家瑞士銀行，自2009年開始，每年給予費神200萬美元贊助費，並免費為他管理其慈善組織「Roger Federer Foundation」。

Sunrise

瑞士本土的電訊網絡商，每年給予費神700萬美元的贊助費。

Wilson

對於一個網球員來說，最重要的當然是球拍，而最後一個要介紹的品牌便是網球用品名廠Wilson。雖然每年的贊助費「僅有」35萬美元，但卻是費神在過去26年獲得佳績的重要夥伴。