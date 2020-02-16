【武漢肺炎】宅在家娛樂 編輯推介五部被改編成電影的日本小說

武漢肺炎疫情日益嚴峻，為保護自己及身邊人，若非必要還是留在家比較好。宅在家的娛樂，好多人都會首選電影，不過筆者最近回看幾齣由小說改編的電影，深感縱然導演的功力再高明，演員的技巧再好，也總不及原著小說好看。以下五齣日本電影，相信大家總有看過，若然有興趣的話，不妨也拜讀一下小說版本，定能為你帶來一番新鮮感。

東野圭吾《假面飯店》

由木村拓哉及長澤雅美主演的《假面酒店》，改編自日本知名推理小說家東野圭吾的同名作品（由於小說只有台灣譯本，故小說以飯店為名），於去年初上映後，無論在日本本土抑或在香港，都錄得極為亮麗的票房數字。

故事講述警方根據在一系列殺人案中留下的特別數列暗號，估計下一宗的案發地點將會是東京柯迪希亞飯店，為此派出主角新田浩介及一眾刑警假扮成酒店職員，混入酒店進行查探及監察。為了成功破案，新田必須改變過往的一些習慣，並在前台職員山岸尚美的輔助及指導下，慢慢理解到酒店職員的工作並非僅如自己想像般簡單。

由於東野先生在小說原著花了大量篇幅去構建角色和事情演變，要在短短兩個多小時中完美表達真的非常困難，雖然導演鈴木雅之及編劇岡田道尚已經盡了最大的努力，但基於筆者在入場前拜讀過小說原著的關係，看後還是有一股失落感。

另外值得一提的是，東野先生在2016年為《假面酒店》推出了前傳小說《假面前夜》，透過描繪兩位主角在飯店殺人案前的經歷，進一步解構兩人的性格發展。此外又於2018年推出續集《假面之夜》，講述兩人在幾年後再次因為一宗殺人案走在一起，是系列fans必追的一部。（因為好想要看新田和山岸的最後發展啊！不過先行利申，我還未看續集。）

雫井脩介《檢方的罪人》

電影版《檢察狂人》同樣是由木村拓哉領銜主演，而另一主角則是二宮和也，是改編自雫井脩介所創作的推理小說《檢方的罪人》，在日本及香港均擁有強勁票房紀錄。

故事講述年輕檢察官沖野啟一郎，與研修時的恩師最上毅一起工作，從中見證到對方驚人的辦案能力。不過後來在兩人負責的一宗殺人案中，最上發現嫌疑犯與25年前自己的青梅竹馬好友被殺的嫌疑者名字相同，勾起最上當初的回憶與懷疑。為了達到為好友復仇的目的，最上更不惜不擇手段，令兩人因而師徒決裂。

導演為電影版在劇情演化上作出了大量修改，對於沒看過原著小說的觀眾來說還好，不過若然看過的話，卻難免感到失望。始終雫井脩介在故事上的發展結構極為精細嚴密，要進行修改本來已經是難如登天，而導演兼編劇原田真人的修改也叫人有點摸不著頭腦，看起來甚為不爽。所以結論還是，小說比較好看！

川口俊和《在咖啡冷掉之前》

最開始，這故事其實是一齣舞台劇，後來川口俊和把它改編成小說，最後導演塚原亞由子又把它變成電影，由「國民妹妹」有村架純主演。

故事分為四段，講述四個人因為各自的理由，坐上都市傳說中能夠讓人回到過去的咖啡室座位上，與故人相聚。不過在回到過去的同時，必須遵守一系列的規定，包括：一）即使回到過去，如果想見的那個人不曾到過咖啡店，那你也不會看到那個人；二）即使回到過去，也不能改變現實；三）如果座位上已經坐著客人，那麼你要等到那人離開，才能坐上座位；四）即使回到過去，也不能離開座位隨意走動；五）回到過去的時間只限於咖啡倒入杯子開始至咖啡冷掉之前，並必須在咖啡完全冷掉之前喝完，則將會永遠不能回到現實。

為了滿足片長限制，塚原導演在劇情中進行了極大量修改刪減，當中甚至包括幾位重要角色，不過由於四個故事雖然是分開的，卻又環環緊扣，令電影版的劇情發展令人感覺有點支離破碎。多說無謂，如果你想要痛快的大哭一場，《在咖啡冷掉之前》絕對能滿足你的需求。

東野圭吾《解憂雜貨店》

雖然電影版是由三位年輕演員山田涼介、村上虹郎及佐藤寬一郎主演，但憑著極佳的口碑在各地得到極佳的票房成績。

故事講述三名年輕人帶著搶來的袋子，企圖登上一架老舊汽車逃跑，但是汽車拋錨無法開動，三人無奈下只好逃入先前發現的棄屋「浪矢雜貨店」裡躲避，待到天亮再作打算。三人在店內搜索時，突然有一封信從鐵卷門上的郵件投遞口被投了進來。三人拆閱信件，發現內容是一個化名「月亮兔」的女運動員寫來的煩惱諮詢信，求教於戀愛與訓練的取捨。從店內留下的舊雜誌，三人發現這家「浪矢雜貨店」因為以前的店主將致函的煩惱諮詢信件一一用心解答而聞名，並決定給那封諮詢信件寫回信。

不得不說，電影版確實也成功感動到不少觀眾，但與在前文提及的《在咖啡冷掉之前》一樣，為了滿足片長的限制，導演廣木隆一刪減了與主線看似沒有直接關係的枝節及對白，令東野先生下的心血苦功，在緊扣的故事結構未能被圓滿演繹的情況下遭埋沒。只能說，終究還是原汁原味的小說版讓人看得暢心。

高見廣春《大逃殺》

最後要介紹的，可說是筆者的個人私心之選，皆因是我最喜愛的一套電影，也是小數我在看過電影後才再看原著的小說。那時候電影上映時也在日本本土及香港台灣等地造成極大迴響，雖然電影被列為三級，但當時還是有不少學生偷偷地購票進場觀看（我也是其中之一，哈！）。

故事講述主角七原秋也就讀的香川縣城岩町立城岩中學三年B班，被選中參加一場生存遊戲，班中所有學生要在一個荒島上，於軍方的監視下互相殘殺，只有唯一一個生存者能活著離開。面對這樣的「遊戲設定」，有人選擇以自殺逃避，有人因恐懼失去理性殘殺同學，甚至人積極迎戰。

電影版的描寫相當細緻，能夠觸動人心，已經堪稱完美，甚至相隔十年後特別推出3D版本。不過作為fans，當然把小說原著看一遍還是必須的，而且當中背景描寫得更完善細緻，場面也更殘忍。另外還有漫畫版也不妨看一下。