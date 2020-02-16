MoMA、Brunello Cucinelli 注目設計品 為家居增添品味

有人未必愛獨留家中那份孤獨，有人卻喜歡安於自己的小天地，只不過，最近可能大家都並無選擇，有機會要留在家中工作，但何不藉此機會好好把家居佈置一番，要的並非大工程，而是添置一些匠心獨運的生活設計小品，點綴家居，增添情趣，多一份留在家的原因。

Cashmere throw HKD9,100 （Brunello Cucinelli） 家是一個非常貼身私密之地，甚至比起衣裝，更要用心經營、更能顯出個人品味。所以所選用的家品定必要一絲不苟，除了設計款式，品牌本身也相當重要。首先要介紹的來頭不小，來自意大利的著名生活品牌Brunello Cucinelli，品牌涉足時尚與生活，主打的卻是世紀不滅的高級羊毛織品。品牌選用Cashmere這種來自西藏喀什米爾的山羊毛絨，有著極佳的精細度，而且產量不多，向來都是極罕之品，貴比黃金。

（Brunello Cucinelli） 此外，令人震驚的是品牌的經營模式，自1985年，Brunello Cucinelli先生就把品牌歸穩田園，遷到意大利中世紀村莊Solomeo，員工都是來自當地的居民及周邊城鎮，負責品牌的羊絨針織和手工製衣產品。Brunello鍾情於當地的寧靜，也希望藉此把這份寧靜祥和，透過產品帶到用家的身邊。此外，品牌的設計風格向來都低調而簡約，大多採用Earth Tone，隱約見到迷人的民族元素，不失時代性。有時有一種奢華感，是來自心靈上難得的平和，於這個紛亂的社會更是顯得罕有。

Lumio Book Lamp HKD 1,615（MoMA Design Store） 另一方面，MoMA Design Store進駐香港已有一段時間，其挑選的設計單品向來都口碑十足，更是設計生活家居的必然之選。家居品味除了放置小物，燈光尤其重要，很多人都未必著重燈光，但卻會直接影響人的心情，甚至是工作的效率。如果是愛閱讀的朋友，這款Lumio Book Lamp就可以會令你愛上，本來一本精美的精裝書搖身一變打開成為雕塑燈，用激光切割木材製成，而外形更增加了便攜性。

Akari Light Sculpture Model 1P HKD 1,009 （MoMA Design Store） 日本人愛紙，因為紙的可塑性高，也容易融入生活，取自本材的本質也令人感到溫暖。來自日裔美國設計藝術家野口勇之作，一系列的Akari Light Sculptures更是定必入手之選。野口勇本身是一位多才多藝的藝術家，既研究景觀雕塑，也涉足不少著名的建築及設計項目，而說到產品設計，最著名的也就包括了70年代設計的Akari Light Sculptures系列，深深受到日本禪宗庭園的風格思想影響的他將概念融入其中，作品本身就是百看不厭的藝術品。最後，MoMA Design Store向來受歡迎的產品，當然包括草間彌生的南瓜，可以在大家的辦公桌或書架增添不少品味與樂觀氣息，有時一些小品卻能為人們帶來點點幸福感。

Kusama Pumpkins $2,261（MoMA Design Store）

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