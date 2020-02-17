瑞士腕錶職人匠魂 顛覆傳統的Legacy Machine Perpetual萬年曆

基本上所有男生都會對機械著迷，不論是機械人、汽車、還是手錶。而說到手錶機械的極致就要數萬年曆錶款。著名瑞士腕錶品牌MB&F正是當中的表表者，其創意總監Maximilian Büsser更是一位機械迷，他曾把飛機、汽車的設計融入錶中。而是次要說的，可是品牌自2015年推出的LM萬年曆錶款，今年推出最新的18K金黃金物料搭配藍色面盤，只限量25隻，珍稀非常。

（MB&F）

Legacy Machine Perpetual 藍色面盤18K黃金版本（限量25隻）（MB&F） Legacy Machine系列是品牌的工藝巔峰之作，傳統的萬年曆機芯容易損傷，因為需要在日曆變化時調校，一般採用的機制預設每月31天的設定，需要手動刪除不必要的天數，而如果像今年一樣遇上閏年二月，更要手動轉調47個月份進行調校，有違萬年曆無須調校的設計初衷，甚至要經常維修。而MB&F則夥拍愛爾蘭獨立製錶師 Stephen McDonnell，研發出顛覆傳統的複雜工藝：正在申請專利的「機械處理機制」，其機制預設每月28天，根據需要而加入天數，更配備專用的快速設定針對閏年調校。

（MB&F） 極致的工藝除了引人入勝的機械機制，更有著注目的外觀，鏤空面盤可以看到其複雜功能以及可能是世界最長的懸浮平衡擺輪，腕錶兩面都一覽無遺，還有十九世紀風格的手工拋磨錶橋與機板也是相當吸引眼球。至於錶帶方面，有黑色、灰色、棕色或藍色手縫鱷魚皮錶帶，依錶殼物料而搭配相同的黃金、鉑金或鈦金屬摺疊錶扣。Maximilian Büsser指出，他並非去想腕錶「應該」怎麼設計，而是要怎麼設計一款自己認為很美的腕錶，極致的工藝往往需要無比的專注與執著，也帶點瘋狂，才成就出Masterpiece。而Legacy Machine Perpetual萬年曆錶款自推出後就於2016年獲得GPHG日內瓦鐘錶大賞「最佳曆法腕錶」。

（MB&F）