紳士應有技能 如何分辨Sport Jacket、Blazer 和Suit Jacket？

西裝，是一眾上班族的指定制服，但不少人仍然對西裝的認識不多。不同的西裝剪裁、款式及面料除了用來出席正式場合外，也能應付各種不同的場合需要。而不同款式的西裝能夠穿出截然不同的感覺，最普遍的三款為：Sport Jacket、Blazer 和Suit Jacket。

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Suit Jacket（全套西裝）

指的是西裝外套和西裝褲採用相同面料、同色的全套西裝。通常會帶結構性的剪裁，質地以帶滑身的羊毛製造並會局限於素色調如黑、炭灰、軍藍以及用上極少的圖案，

因此Suit Jacket亦是比較正式的一種穿法。但隨著時代過去，今時今日你也可以將Suit Jacket拆開來穿，與不同色調或面料的下身來配搭。