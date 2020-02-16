紳士應有技能 如何分辨Sport Jacket、Blazer 和Suit Jacket？

撰文：Mariane
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西裝，是一眾上班族的指定制服，但不少人仍然對西裝的認識不多。不同的西裝剪裁、款式及面料除了用來出席正式場合外，也能應付各種不同的場合需要。而不同款式的西裝能夠穿出截然不同的感覺，最普遍的三款為：Sport Jacket、Blazer 和Suit Jacket。
Credit: Burton
Suit Jacket（全套西裝）
指的是西裝外套和西裝褲採用相同面料、同色的全套西裝。通常會帶結構性的剪裁，質地以帶滑身的羊毛製造並會局限於素色調如黑、炭灰、軍藍以及用上極少的圖案，
因此Suit Jacket亦是比較正式的一種穿法。但隨著時代過去，今時今日你也可以將Suit Jacket拆開來穿，與不同色調或面料的下身來配搭。
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Blazer（西裝外套）
就是單頭一件西裝外套，設計源自從海軍制服、學校制服到現代人穿著的休閒西裝也是Blazer的原型設計。最傳統的細節是它會配上與Blazer本身色調有對比的鈕扣，例如軍藍色配金色鈕扣。 Blazer是一種既可休閒也可正式搭配的「靈活單品」。有人認為，Blazer配領呔的時候是可以當成禮服穿，但無論是剪裁輪廓、面料都偏向休閒，所以當成smart casual會比較適合。
Sport Jacket（打獵外套）
在19世紀中期，紳士們會穿它進行狩獵、騎馬等戶外體育活動。現代的Sport Jacket不再單單是為打獵而設的外套，更是演變成休閒風格的外套統稱。它跟Suit Jacket完全相反， 會以帶質感的面料製造例如tweed、千鳥格，更會帶有不同的圖案和色調。而且這種外套通常會採用不同形式的口袋設計，有袋蓋或是無袋蓋等，算是只屬於休閒場合的款式。