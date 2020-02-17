【認識你愛吃的那些】薄餅篇 附三家香港必吃餐廳推介

Pizza，薄餅，你我都由細食到大，不過你對於這風魔全球的平民美食，所知道的又有多少呢？

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於2017年被納入聯合國教科文組織的非物質文化遺產名單內，根據史料記載，薄餅的起源可以追溯到2000多年前的公元前六世紀，波斯帝國士兵將芝士及椰棗放在扁麵包上一起烤焗，可說是薄餅的雛型；而至公元前三世紀，羅馬人亦普遍會將橄欖油、香料和蜂蜜加在圓麵餅上，並放在石頭烤熟，甚至有歷史學家在古羅馬城市之一的龐貝遺跡，找到類似薄餅店的建築。此外亦有一種說法，是薄餅甚至遠在新石器時代就已經存在。至於我們現時接觸到的現代薄餅，則是於18世紀在拿坡里誕生，是在當地窮人間非常盛行的美食。

圖片來源：Brett Jordan

現今我們吃到的現代薄餅，雖然隨著摻雜了各地本土文化，而演變出多種不同風格，不過究於始終，餅底都是以發酵過的麵團製作，並放烤爐內烤焗，而且無論餅上的餡料是如何組合，當中都必定會有番茄，不過至於菠蘿，可是會被意大利人鄙視的！而在意大利本土最受歡迎的口味，是在19世紀末由Raffaele Esposito為了歡迎當時的皇后Margherita of Savoy到訪拿坡里而研發的「Margherita」，以意大利的國旗顏色綠（羅勒）、白（芝士）、紅（番茄）為基調，而這亦被視為現代薄餅的開端。

Emmer Pizzeria & Café

於金鐘太古廣場開幕的新薄餅店，由菲律賓籍薄餅大師Karla Mendoza擔任行政總廚。「Emmer」的名字來自古代的「二粒小麥」，這有機款穀物以人手磨製，讓小麥中的抗氧化物和營養得以保存，餐廳將它與黑麥和精心採購的意大利麵粉混合，再加入天然酵母發酵兩天，讓生麵糰於放進旋轉鋼焗爐前能形成豐富的氣泡和完美質地，並以之作為餅底。

必吃推介： 香辣魔鬼 - 番茄醬、D.O.P. 認證水牛芝士、香辣莎樂美腸、羅勒葉、紅辣椒 地址：金鐘金鐘道 88 號太古廣場 4 樓 407 號舖 電話：2780 1110

Mother of Pizzas

被譽為全香港最好吃的薄餅店，店主兼大廚袁鎮滔Ricky曾遠赴拿坡里學習製作薄餅數年。餐廳糅合紐約風味和拿坡里薄餅傳統，餅底花上36小時進行發酵，更特別從美國訂造了一部 Wood Stone 窯爐，以製作出焦度恰到好處及煙韌脆口的手拉薄餅。為了迎合大多數人希望同時間品嚐幾種餡料口味的需要，設有50/50選擇，提供一個薄餅兩種口味。

必吃推介： Pepperoni L'Americano - 自家製San Marzano番茄醬、水牛芝士、 辣肉腸 地址：銅鑼灣禮頓道13-19號地舖 電話：2891 2221

Motorino

源自紐約的著名薄餅店，由比利時大廚Mathieu Palombino創辦，曾獲紐約時報評為「新世代最佳薄餅」。餐廳的烤爐由著名製爐大師Stefano Ferrara督建，以燒櫻桃木作為燃料，令經過兩日發酵程序的餅底格外脆口富木炭香，加上以新鮮優質食材製作的餡料，為薄餅帶來一種新的演繹。