必要時能保你一命 汽車防撞測試解構

買車除了講馬力講靚仔，安全性能都是不少人的考慮因素。現時汽車工業主流評估標準，以Euro NCAP最具代表性，並以五星作為最高評分，但這些星星背後是代表了甚麼呢？原來Euro NCAP全名European New Car Assessment Programme，其安全測試項目分為四大類別，包括「成人乘客防護」、「兒童乘客防護」、「行人防護」以及「安全輔助項目」，星星評分準則，就是由這四項綜合得出的成績。

Euro NCAP撞擊測試，換回了許多本可能在意外失去的生命。

成人乘客防護

成人乘客防護的測試，最主要包括多方位及角度的撞擊，例如正面偏撞測試、正面實心牆撞擊測試、側面車輛模擬撞擊測試、側面圓柱體撞擊測試、後方撞擊甩鞭效應測試及自動緊急煞車測試。測試會以車上安裝的假人受損程度來作數值評估，這些種種，簡單說講究的就是車體承受撞擊時保護車上乘車的能力。

2019年的Euro NCAP測試報告中，Mazda CX30以幾近完美的99%成為該項目最高分得主，並獲整體5星評級。

按2016年新制定的測試方式，測試汽車會在後座分別放置六歲與十歲的兒童測試假人，分別乘坐在安全座椅以及兒童墊高座上，並進行包括兒童安全裝置效能測試、車輛安全座椅固定裝置，及兒童安全裝置安裝測試。測試數據既可參考首項成人乘客防護，同時亦更聚焦於裝置的效能上。

2019年的Euro NCAP測試報告中，Mercedes Benz CLA在此項目得到91%，是全年最高，並獲整體5星評級。

除了駕駛者及乘客的安全之外，車外的行人也是汽車測試的重點項目，當中包括有模擬汽車行駛時遇到撞倒途人的頭部衝擊測試、膝上衝擊測試、膝下衝擊測試，及行人自動緊急煞車測試，這些表現，展現了車廠在對社會責任上的關注。

2019年的Euro NCAP測試報告中，BMW Z4獲得了最高的91%，並獲整體5星評級。

安全輔助項目

最後的一項安全輔助項目，簡單講就是檢測汽車的電子安全科技，當中最主要的兩項分別是ESC車身動態穩定系統，及AEB防追撞系統。

此外，其他諸如安全帶警示系統、車速警告系統、車道偏移警示或其他主動安全輔助系統等，都是評分項目的關注部分，而以上的測試，則可大幅度減低意外發生的機會，或者是在意外發生前將其嚴重性盡量減低。