【球場鬥到錶壇】專屬腕錶陣前檢閱

球場是英雄地，也是商業戰場，球會成績的好與壞，直接影響其中一項最大收益——商業贊助。畢竟足球也是一盤收益可達天文數字的生意，就以全球最成功的英超聯賽Big 6中的兩間球會為例根據官方公布，分別為位於倫敦和曼徹斯特的車路士和曼聯，兩間球會2019年度的商業收益當中，商業贊助皆佔四成以上（車路士1億8千4百英鎊；曼聯2億7千5百萬英鎊）。從芸芸贊助商之中，出現兩個大家都悉的高級瑞士腕錶品牌：Hublot及TAG Heuer。就趁今晚車路士主場大戰曼聯的英超次循環賽事舉行之時，介紹兩款球會專屬的限量版腕錶之餘，也順道談談波經吧。

Hublot Classic Fusion Chronograph Chelsea FC限量版

先介紹主場出擊的車路士。這款限量生產僅100枚的Classic Fusion Chronograph Chelsea FC計時腕錶，是Hublot與車路士合作的第三款作品。腕錶以創新的彩色陶瓷展示車路士足球會標誌性的藍色色調，45mm錶殼與錶圈採用深緞拋光的藍色陶瓷，藍色錶盤與銀色計時盤對比出色，配以藍色刻線紋橡膠錶帶及車路士足球會的標誌。機芯方面，搭載自製HUB1143自動計時機芯，底蓋鐫刻「Limited Edition 100Num」及「Pride of London」字樣，對象當然是車路士的忠實球迷。($106,500)

如果你不是車路士球迷，作為英超聯賽及來屆歐洲國盃贊助商及官方指定計時的Hublot，一直熱心支持足球運動發展，也曾經為不少著名球會、球星及名帥推出限量腕錶，最近亦發布一款歐國盃限量作品，有興趣的錶迷可上官網先睹為快。

車仔嘅藍色魔力，即使未必係球迷可能都心動。（Hublot）

Hublot與車路士合作的第三款限量版Hublot Classic Fusion Chronograph Chelsea FC，新鮮熱辣登陸品牌專門店。（Hublot）

腕錶底蓋鐫刻「Limited Edition 100Num」及「Pride of London」字樣，見證球會驕傲。（Hublot）

主場出擊誓雪前恥

回顧今季兩隊首次對碰的戰績，就是第一周曼聯主場大勝車路士4比0，但懸殊的賽果並不代表兩隊的實力差距，比賽過程互有攻守，曼聯勝在突擊把握力，車路士新帥林柏特和一眾年青小將都上了寶貴一課。半年過去，車路士在往後的24場聯賽取得12勝5和排在第4位，曼聯則獲7場勝仗場賽和排在第9位。此消彼長之下，漸漸踢出風格和隊型的車路士，加上主場出擊和復仇心態，主隊可以看高一線。此外，車路士在今使之前出現好消息，衛冕冠軍的曼城因違反歐洲足協公平競技修例，而被罰禁賽歐戰兩年的利好消息，車路士出戰下季歐聯的機會大增。同一時間，車路士官方宣布天才中場指揮官施耶治下季由阿積士加盟，球隊來季的前景可謂一片光明，成為有力挑戰利物浦皇者地位的黑馬份子。

今屆歐聯分組賽阿積士作客車路士4比4的賽事中，施耶治交出兩個助攻技驚四座，後者成功將這位荷甲助攻王收歸旗下，落實下屆加盟。（BBC）

TAG Heuer Carrera Calibre Heuer 01曼聯三冠王限量版

曼聯球迷有福了！一直與球合作無間的TAG Heuer，在今季開鑼前發布這枚限量版腕錶，以紀念球隊20年前成為三冠王的豐功偉績，去年7月的發佈會上多位現役球員穿上「三冠王」特別版球衣，配以這枚限量腕錶亮相，精神抖擻！這款運動型計時碼錶搭載品牌自製Calibre Heuer 01自動機芯，配有黑色透視鏤空日期錶盤，球會標誌則印在九點位的小錶盤之上。腕錶以黑色PVD鍍層精鋼打造而成，配備黑色陶瓷錶圈，備有米色中央秒針及相襯的時標，搭配紅色皮革及橡膠錶帶配黑色縫線，呼應紅魔鬼的精神面貌。60秒凸緣及錶背同樣採用紅色，系列及機芯的名稱同時鐫刻在腕錶之上。透過透明錶背可以仔細欣賞機械機芯的創意。藍寶石錶鏡飾以盾形圖案，上面以米色印上「1999 – THE TREBLE – 20 YEARS」及「1 OF 99」的限量字樣。以錶論錶，此錶的外觀設計及機芯配置等，是一款秉承TAG Heuer鮮明運動風格的好錶，而且定價吸引，有曼聯球迷朋友覺得以上賣點較懷緬20年前的歷史吸引，腕錶也是，球衣也是。但作為忠實曼迷，也會乖乖的奉上鈔票。（$52,700）

紀念曼聯20年前成為三冠王的限量版腕錶，鏤空錶盤的設計相當吸睛。（TAG Heuer）

錶底的藍寶石錶鏡飾以盾形圖案，上面以米色印上「1999 – THE TREBLE – 20 YEARS」及「1 OF 99」的限量字樣。（TAG Heuer）

爭奪歐聯席位現暗湧

賽前排第9的曼聯與車路士相差6分，兩隊中間順序夾雜著熱刺、錫菲聯、狼隊和愛華頓，如果取勝分差可縮窄至3分並升上第7位。之前提及同市的曼城被禁歐戰兩年，只要排第5也能獲得來屆歐聯一席位，在尚餘12場比賽的情況下，曼聯仍有力爭逐。誠然要戰勝車路士難度甚高，主要是克服作客環境，加上曼聯周中出戰歐霸32強淘汰賽，如球會奪冠可直接擠身來屆歐聯分組賽，雙線作戰難免分散戰鬥力。雖然車路士周中也有歐聯16強賽事，但對手是德甲班霸拜仁慕尼黑，外界也不看好球隊晉級，一般都認為主帥林柏特會將重點放在餘下的聯賽賽事，故此即使賽和曼聯仍可處於非常有利的位置，從而放大以穩守突擊為主的曼聯的取勝難度。但波始終係圓，以弱勝強從來都是足球最引人入勝和津津樂道之處，99年曼聯後上絕殺拜仁奪得歐聯冠軍就是最佳例子，筆者亦希望英超前5之爭繼續熾熱，也是廣大中立球迷之福！