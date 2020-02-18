【紳士好逑】愈住愈細 主張不浪費不奢華

香港地寸土尺金，人人的居住環境相對狹窄。近日更新興蚊型樓，一家三口居住二百呎也不出奇。不要以為只有在香港才面對土地問題，其實近年在外國也開始興起居住細小的空間。

Tiny House趨勢大概分為兩種，要不是因為空間原因的話就是追捧簡約生活，有些更是環保先鋒，主張不浪費、不奢華生活。但居住環境細小並不代表冇品味，要住得有形就要參考世界各地出色的Tiny House。簡單來說，居住細小的住所已經成為一種社會趨勢。在外國許多人在選擇比較細小的居住空間，並簡化生活。他們擁抱細小的生活理念和微小的房屋生活方式帶來的自由，而微小房屋的趨勢不僅僅是在狹小的空間中居住。

日本最狹窄的房子。（trendir）

細小空間通常要往上發展。（dezeen ）

一房多用，全部屬「一步到位」。（kiplinger）

幾細才算細？典型的美國房屋面積約為2,600平方呎，而典型的小型或微型房屋定義是面積在100至400平方呎之間的房屋。當然，微型房屋定義並沒有任何規則，但是當提到「微型生活」時，他們的微型房屋通常在200呎以下，可以是租用或自置。在外國，大多數小型房屋是獨立的結構。更有些小房子是由業主自己設計和建造的，另一些則是用汽車改造，大家欣賞設計師如何把細小住所變身豪宅。

香港也有世界知名的設計。（homedsgn）

微型房子在外國也流行。（theurbanlist）

Tiny House也可以充滿風格。（tinyhouselistings）

沒有多餘衣櫃、裝飾。（tinyhouselistings）

一落樓便是一切起居之地。（tinyhouselistings）

五臟俱全的Tiny House，也可在屋內盪韆鞦。（tinyhouselistings）

連洗手盤也細了一個碼。（tinyhouselistings）