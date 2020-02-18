集人體工學與美感與一身 EA7高性能時尚運動服飾

Credit: Serge Guerand for Emporio Armani

對於熱愛運動同時又追求風格的人士，相信對於運動時所穿的衣服都會有一定的要求。透氣度、快乾度、布料彈性、防風、防水等都是重要的功能性考慮因素。而EA7這系列就正正為此以設，糅合創新和先進面料技術與功能性設計，打造出既實用又好看的運動服裝。最新的2020春夏系列推出多款符合人體工學的肌肉區細節設計確保高性能和伸展自如，尤其適合體育鍛煉穿著。另專為持久有氧運動推出一系列設計，包括通過「身體映射」實現最大透氣性的服裝。其它關鍵元素包括加上EA7的標誌、黑色和熒光橙色光學設計以及遮光微型印花圖形；還有反光標誌和實用的口袋設計使戶外跑步裝備更臻完美。令你不論在gym房裡、跑道上都能夠突圍而出。除了服裝外，系列還提供運動鞋、泳裝、鍛鍊時用到的器材如啞鈴等，而且更可與另一半穿上情侶裝一起做運動份外甜蜜。