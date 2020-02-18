【武漢肺炎】宅在家食好啲 信和旗下多家酒店推出外賣服務

在武漢肺炎疫情下，香港人人人心惶惶，連情人節都不敢出外慶祝，更別說在過去一個月，要幾乎餐餐外賣飯盒。吃厭了樓下的叉雞飯，心郁郁想要去食餐好，但又怕不小心中招？其實外賣不是只有劣食，信和集團旗下多家酒店的餐廳最近就特別推出外賣服務，而且價錢大部分也只是100元左右，讓香港人在抗疫戰中仍然能夠食餐好。

粵

獲米芝蓮指南餐盤推薦的中菜廳「粵」，推出午市及晚市外賣自取套餐，包括各式點心、中式小炒及多款麵飯選擇，更會輪流供應野葛菜生魚煲唐排、龍利葉枇杷葉雪梨煲豬展、鮮淮山百合煲豬龍骨及雞骨草豬橫脷煲豬展等滋陰潤肺湯品。

沙嗲軒

主打正宗東南亞美食的「沙嗲軒」於午膳及晚膳時段推出外賣服務，提供沙嗲串燒、黃金脆魚皮、星洲咖喱雞及招牌海南雞等多款馳名菜式，另外還有多個三道菜菜譜，並可以優惠價添配乾貝螺頭杞子圓肉燉竹絲雞湯品。

Gradini

意大利餐廳「Gradini」則推出三道菜意式外賣套餐，主菜選擇包括扁意大利粉配時令蔬菜及半乾番茄、香烤雞胸野菌汁五穀飯、慢煮牛尾紅酒汁五穀飯及意式香檸豬排配橄欖及水瓜柳伴番茄汁五穀飯。

綠茵閣

城市花園酒店的自助餐餐廳「綠茵閣」亦推出全天供應的滋味套餐及精選單點菜式，外賣餐單包括橄欖油黑松露鮮蝦意大利粉、韓式炸雞扒配紫菜飯、台式滷蛋肉燥飯及西班牙海鮮飯，並奉送是日滋補潤肺湯品或精選甜點及飲品。

中‧西環

而位於港島太平洋酒店的自助餐餐廳「中‧西環餐廳」，於午膳及晚膳時段推出的外賣套餐，選擇包括芝士焗龍脷魚柳、雙冬羊腩飯或炭燒安格斯牛肉眼，並配以餐湯、鮮磨咖啡或紅茶，此外亦提供招牌薄餅、香烤新西蘭小羊排及招牌焗豬扒飯等菜式。