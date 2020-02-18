煲劇、追漫畫，我們對於完結的句號總是有種期待，並希望世界每件事都可以像那些電視劇一樣，有個完完整整的結局。但事實是，生命許多時並不一定每件事都有結局，更多的時候，可能是連一句道別都沒有的long goodbye。

最不想放低的，到了要時候，還是要放低。(《留給最愛的情書》劇照)

也許與年齡有關，小時候會更執著於那種有頭有尾，但到過了中年，你對那種明明白白的結尾或許仍有祈求，也同時在內心早已接受了很多時，結局也許已經不重要。好像以前追的漫畫，一追可以追幾十年，你一直在等新一章的推出，然後由黃金時代每星期一篇，到後來兩年都沒有消息。你不會再每天蹲在報紙檔等待，因為那十數年間，你早已經由一個臭屁孩變了個說年青都談不上的中年人。

《男兒當入樽》突如其來的結束後，井上雄彥的《浪客行》裡武藏與小次郎只差一點點就要見面，卻一年又一年的就此過去。(《浪客行》)

那時候你曾經把那件事當作是人生最重要的，覺得那就是你人生的最大一部分，但隨時間推移，生命裡面愈來愈多的事一件又一件的累積，生命裡面愈來愈多的人一個又一個的走過。

如果故事應該以一個不能繼續下去的形式結束，就讓它這樣結束吧。(The Daily Dot)

看到一半的漫畫，你陪著他們一起成長，也許會開始想，倒不如他們的冒險別要走到尾聲可能更好。那個你曾經深愛過並確信會陪伴到最後的她，可能在某時某刻消失得連影子也不剩，肝腸寸斷了幾多個夜晚之後，太陽照常升起。

重要的是，我們都知道，明天，太陽照常升起。(Sea-Help)

到了那個時刻，我們會發現，原來自己已經學會了好好欣賞那過程的美麗，或者就讓那故事停留在某個難忘的時刻，不必把結局說清楚，起碼回憶到的都是甜蜜。