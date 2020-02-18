回收羽絨重塑大褸 MM6 Maison Margiela x The North Face

Credit: The North Face

其中一個比較具話題性的聯乘是Margiela 的年輕副線MM6找來戶外服裝品牌的元祖The North Face合作，推出一系列帶強烈Margiela設計元素的服飾。此2020冬季系列剛剛於倫敦時裝周上發表， 其中品牌選來The North Face最標誌性的Expedition System外套作為焦點，並以Margiela式的解構再結合的概念重新打造這無人不識的經典款式。此外套於1990年首次推出，以可拆式、帶層次的結構及高性能的布料來抵禦嚴寒的天氣，也是品牌一直的賣點。今次的聯乘設計忠於MM6固有的風格，每一件外套都有多種著法，可以是一件外套，拆袖變成背心或是一件斗篷。而剪裁方面都沿用圓形作為輪廓外觀並帶oversized，另一個品牌的著名細節，所以亦會看到許多以圓形形狀為主的袋和配飾。除了Expedition System外，The North Face的其它經典款式如Denali、Himalayan、Mountain Kaban及Nuptse羽絨外套也被改造成更時尚化的設計，以橙、粉紅、藍、黑色為主，而且更用上回收的羽絨材料製成。最後當然是繡上大大個MM6的logo成為最大的焦點，雖然系列以男女模特兒去演繹，但品牌一向都以unisex設計為宗旨，所以同樣適合一眾男士。