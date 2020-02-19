別浪費美酒！注意嗅覺疲勞

很多人以為酒是用嘴巴去喝的，如果只是為了喝醉的話⋯⋯除了味蕾，可能更重要的是去感受酒的芳香，所以品飲總是先去聞香，而杯子的設計也以聞香做主導。又或者說，當我們在鼻塞的時候，就並非品酒的好時間。
Photo：whiskytasters
然而，就算有著靈敏的鼻子，也會出現一個令人懊惱的情況：嗅覺疲勞，即是持續聞香後失去對氣味的敏感性。其實這是一個自我保護機制，正如當我們不斷遇到異味時，就會慢慢地失去對其的敏感性，持續的氣味刺激會使嗅覺飽和，能力變弱。雖然這只是暫時性的，但當我們要持續地對很多款美酒進行車輪戰，嗅覺疲勞也是一個尷尬的情況。
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首先，訓練聞香是對於品酒非常重要的一環，學會分開不同的氣味並識別，例如對於威士忌，不同的酒桶和威士忌類型有關的常見香氣，除了是字面上的知識，也是實踐上的經驗，而且嗅覺與記憶息息相關，所以學會去「聞」是重中之重。有不少前人做過實驗，持續地對鼻子噴一些味道，中間的間隔時間不斷加長，來測試出不同的氣味之下如何達到嗅覺疲勞。簡而言之，酒與酒之間稍作休息是關鍵，別渴望著快點了解到酒的味道而不給鼻子休息地去聞香，適得其反。
酒杯的設計很大程度在於聞香，例如威士忌的聞香杯。（Photo：Unsplash/Filip Bunkens）
另一方面，氣味的來源，酒的芳香會在大氣中消散，如果有心要去做品評，蓋好酒杯保持香氣強度也是一大因素。還有的是，不同的酒有著不同的酒精濃度，對威士忌而言，由40度至60度以上都有，別以為聞香不會醉就猛地去用鼻子聞，有研究顯示，威士忌最容易聞香的度數是20至25度之間，也因如此有稀釋的飲法，既因為消去強烈的酒精刺激感，水也會打破酒的結構而令芳香揮發，但稀釋至20度未免浪費了威士忌，所以有人會喜歡加幾滴水。但前提是，威士忌出桶入樽時的酒精強度是釀酒師覺得最佳的風味。最後的是，會出現嗅覺疲勞這個情況，若非品飲會，就是朋友聚會各自帶一瓶美酒來開派對，酒過幾巡，也不免會對美酒熱情冷卻，除了心態，就是休息一下便好。