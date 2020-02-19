別浪費美酒！注意嗅覺疲勞

很多人以為酒是用嘴巴去喝的，如果只是為了喝醉的話⋯⋯除了味蕾，可能更重要的是去感受酒的芳香，所以品飲總是先去聞香，而杯子的設計也以聞香做主導。又或者說，當我們在鼻塞的時候，就並非品酒的好時間。

Photo：whiskytasters 然而，就算有著靈敏的鼻子，也會出現一個令人懊惱的情況：嗅覺疲勞，即是持續聞香後失去對氣味的敏感性。其實這是一個自我保護機制，正如當我們不斷遇到異味時，就會慢慢地失去對其的敏感性，持續的氣味刺激會使嗅覺飽和，能力變弱。雖然這只是暫時性的，但當我們要持續地對很多款美酒進行車輪戰，嗅覺疲勞也是一個尷尬的情況。

Master Whisky Aroma Kit （Aromaster） 首先，訓練聞香是對於品酒非常重要的一環，學會分開不同的氣味並識別，例如對於威士忌，不同的酒桶和威士忌類型有關的常見香氣，除了是字面上的知識，也是實踐上的經驗，而且嗅覺與記憶息息相關，所以學會去「聞」是重中之重。有不少前人做過實驗，持續地對鼻子噴一些味道，中間的間隔時間不斷加長，來測試出不同的氣味之下如何達到嗅覺疲勞。簡而言之，酒與酒之間稍作休息是關鍵，別渴望著快點了解到酒的味道而不給鼻子休息地去聞香，適得其反。