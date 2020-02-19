【Save The Duck】環保羽絨新潮流 保暖型格之餘更不傷害動物

最近天氣轉涼，尤其在這疫戰時期，務必做好禦寒準備，以保護自己及身邊人。說到購置禦寒衣服，好多人都會想起保暖功效卓著的羽絨，不過近年環保議題熾盛，人們倡議取締以鵝毛或鴨毛製作的羽絨，而一眾品牌亦著手研發新的高效能保暖物料，當中包括來自意大利的Save The Duck。

Save The Duck創辦人Nicolas Bargi (網上圖片)

Save The Duck由意大利紡織企業家族的第三代接班人Nicolas Bargi於2012年創辦，這位愛護動物的環保主義狂熱份子研發出專利填充物Plumtech®，先以聚酯纖維紡製成長紡絲和短纖維，再紡織成環保羽絨，雖然完全不含動物成份，但在保暖度和輕盈度的性能比例上卻不相伯仲。

Save The Duck SS2020 (Save The Duck)

羽绒的保暖性能取决於蓬鬆度和羽绒質量，蓬鬆度越高，保暖性能就越好，一般中高檔羽絨的蓬鬆度大約是400。而具有500至550蓬鬆度的Plumtech®由於纖維密度高，能夠包住大面積的空氣，並具有良好的吸濕性能，可以驅散日常運動和穿著時產生的額外熱能，加上隔熱结構可以將身體散發的熱量保存起來，帶來極佳的隔熱效果。同時，Plumtech®更比動物羽絨具有更佳的透氣性能，不僅有助排汗，還能保持身體舒適乾燥。

Save The Duck SS2020 (Save The Duck)

雖然羽絨保暖，但看重衣著品味的，都怕羽絨設計單調，而且衣身又硬又重，穿起來變得臃腫。而源自意大利的Save The Duck，不但主打時尚都市風設計，更著重修身剪裁，帶來顯瘦效果，而且重量亦比很多動物羽絨外套更輕。此外， 動物羽絨的輕軟度取決於很多因素， 例如動物健康、飼養環境和羽毛拔取方法等，雖然比起高級的羽絨材質，環保羽絨材質較硬而且肥大，但基於較易監控其輕盈度與柔軟度，令品牌的環保羽絨比同級別的動物羽絨更輕盈柔軟。

Save The Duck SS2020 (Save The Duck)

眾所周知，雨水是羽絨的天敵，如果被大雨淋濕，往往需要好幾日才能徹底晾乾，也會引起表面的水漬和異味甚至發霉，影響其保暖能力。而相比起動物羽絨，Save The Duck的Plumtech®環保羽絨服可以迅速變乾，並具有防潮性能，即使沾到雨水仍能保持舒適溫暖，而且打理容易，只要以以30度水溫機洗即可，更可壓褶收藏亦極易清洗並能快速晾乾。

為進一步推廣環保理念，品牌還推出了由再生物料製成，並整件100%可回收的「Circular」羽絨外套，當外套變舊需要丟棄時，可以重返回收系統，達致環保學中稱為「循環經濟」或「閉環」的效果。名為NETY的外套面料由棄置的尼龍廢料和幽靈魚網製成，而內裡的Recyclable Plumtech®則由聚酯纖維製成，甚至連拉鍊和襯裡也是由循環再造纖維製成。