【白蘭樹下 X 明閣】本土氈酒對碰米芝蓮粵菜 一夜限定配對晚宴

香港本土氈酒品牌白蘭樹下又有新搞作，今次與康得思酒店旗下的米芝蓮一星中菜廳明閣合作，以一系列特調雞尾酒配對餐廳行政總廚李悅發師傅特別設計的菜式，打造僅此一夜的氈酒配對晚宴。

白蘭樹下早前宣佈將在香港設廠 (白蘭樹下Facebook專頁)

2018年尾，調酒師Kit Cheung與好友Joseph創立第一個本土氈酒品牌白蘭樹下，並特意採用多種代表香港文化傳統的植物為靈感，萃取白蘭花精華，加上檀香、陳皮、龍井及當歸等的芬芳香氣，蒸餾出獨特而充滿香港情懷的氈酒。

明閣行政總廚李悅發師傅 (康得思酒店)

Alibi – Wine Dine Be Social調酒師Leo Cheung (康得思酒店)

為了今次配對晚宴，行政總廚李悅發師傅特別以白蘭樹下蒸餾氈酒所用的原材料為靈感，特別設計成五道菜晚宴菜譜，並配合四款由Alibi得獎調酒師Leo Cheung調配的白蘭樹下雞尾酒。

白蘭樹下 X 明閣配對晚宴 (康得思酒店)

前菜「明閣三小碟」除了至尊蜜汁叉燒外，李師傅更特別炮製了當歸燒大鱔及白蘭花酒香凍鵝；「樟茶乳鴿伴中式蝴蝶饅頭」配搭以自家製小青柑橘普洱梳打調成的Sun and Moon，利用白蘭樹下的花香及茶香突顯乳鴿淡淡的煙熏氣息及茶香；「雨前獅峰龍井油泡玻璃蝦球」配搭清徹而細膩柔滑的Hong Kong’s Spirit，雞尾酒的微酸及奶香，與清爽淡雅的蝦球尤其匹配；「脆皮乳豬炒飯」配搭Pegroni No. 2，脂香豐腴的乳豬配上醇厚悠長甘苦而平衡的雞尾酒，膩感頓時全消；至於甜品「原個椰皇燕窩杏仁茶」配搭用上自家製桂花苦精酒調成的Sandalwood Perfume，以煙燻檀香配合白蘭花的淡雅突出椰皇的濃厚清甜。配對晚宴將於3月19日晚舉行，價錢為每位HK$988，並附贈迷你版「白蘭樹下」氈酒乙瓶。

而作為配對晚宴的前奏，白蘭樹下還特別與酒店在今晚（2月20日）舉行客席調酒師之夜，Kit將會擔任Alibi – Wine Dine Be Social的客席調酒師，夥同Leo調配四款以白蘭樹下調製的雞尾酒，包括由Kit調製帶果香氣息的Bitter Perfume、以薑汁及新鮮紅桑子調成的P Floradora，以及Leo設計以自家製牛乳賓治及紅菜頭啫喱調成的Hong Kong’s Spirit，和富有小青柑普洱茶香的Sun and Moon。 除了特意設計調配的雞尾酒外，酒吧餐廳亦預備了由明閣李師傅炮製、以白蘭樹下原材料為創作靈感的多款小食，包括芝麻檀香雞、遠年陳皮牛面頰、雨前獅峰龍井蝦球、當歸燒大鱔，以及白蘭花杞子桂花糕，價錢為每位HK$288，包括自選白蘭樹下雞尾酒兩杯，配搭多款小食，而額外每杯白蘭樹下雞尾酒為HK$138。