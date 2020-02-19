只不過不想跟大隊一式一樣，個個戴圓錶看起來沒甚麼性格，那麼，怎麼樣的形狀你覺得可以接受？怎麼樣的形狀你又會說我標奇立異？其實，我正正是喜歡你覺得我怪。

圖片來源：TAG Heuer

TAG Heuer Monaco Calibre 11 ($46,950)

就當作熱身，先來一枚方形錶的代表。TAG Heuer Monaco系列最初受到大家注意，得數說Steve McQueen戴著這款腕錶演出1970年的經典荷里活賽車影片《勒芒（Le Mans）》，自那時開始，這枚世界首款自動計時碼錶便成為傳奇。呀對了，這腕錶也是一個時代的見證，總讓人想到自動腕錶也可以有更多用途。

新款TAG Heuer Monaco Calibre 11除了有計時功能以外，還具有快速日曆調校，及停秒裝置，絕對不是得個樣。

圖片來源：Hamilton

Hamilton Ventura POGGYTHEMAN漢米爾頓探索系列腕錶 (約$8,250)

Hamilton的Ventura向來都以獨特的橫放盾形外殼作標誌，風格強烈。這次和日本時尚達人Poggy合作，製作全新Ventura POGGYTHEMAN腕錶全黑款式，錶盤具有粉紅色時標和細節，黑色皮革錶帶搭配粉紅色襯裡。腕錶的奪目配色啟發自貓王的粉紅舞台服裝，搭配黑色，向1957年原版錶款致敬。腕錶搭載瑞士製石英機芯，限量發行500枚，於highsnobiety.com獨家發售。

Nomos Glashuette Tetra Matcha ($16,900)

來自德國的Nomos擅於設計簡潔又富現代感的作品，正方形的Tetra Matcha沒有一絲嬌柔造作，錶殼設計方正率直，由指針、錶冠到錶耳都乾淨俐落，帶出一種爽朗感。這種爽朗，也體現在錶盤上的茶綠底色，那種文藝的輕快，正是現今最熱門潮流。腕錶用上自家製作的機芯Alpha，厚度僅2.6mm，具備43小時動力儲存，非常實用。

圖片來源：Corum

Corum Bubble 47 Chronograph (精鋼版本$58,000)當你以為玩形狀，就只局限在平面式的錶殼層面上，我們又不妨看看Corum的名作Bubble Watch。從正面看，那不過是最普通的圓形吧？拿到手上，才看到原來這錶的錶面是個半球體，從名字你就明白它在搞甚麼鬼了。最新的一款Bubble 47 Chronograph自動腕錶，除了造型搞鬼之外，其計時功能可以單靠一粒錶冠按鈕就能操作，機械水平一點不馬虎。腕錶限量87枚精鋼版本，加一枚玫瑰金特別版，傳世總共就僅88枚。