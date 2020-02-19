從校園風到上班造型必備 介乎於正式與休閒之間的Oxford Shirt

相信男士衣櫥裡佔最多空間的除了是西裝，一定是恤衫。其中要數經典又百搭易襯的恤衫款式，莫過於牛津恤衫 Oxford Shirt。

Credit: Fashion Beans

Vintagedancer.com 這種長青的牛津恤衫，起源於19世紀的蘇格蘭的一間面料廠研發出來，由獨特的編織法（basket-weave）製造而成的精梳棉布料，又稱牛津布，擁有厚身但高透氣性及立體感強等優點。此布料以當時世界四大著名學府命名，包括耶魯大學、哈佛大學、劍橋大學和牛津大學，當然後來只有牛津布經得起時間考驗。而要數Oxford Shirt怎樣發揚光大，就要多得美國品牌Brooks Brothers的其中一位兒子John E. Brooks。事緣當時他從一場英國馬球賽事之中發現，球手於馬匹上比賽時，恤衫衣領會不停跳彈，所以他特別將恤衫領口加以改良，於末端加上兩顆細小鈕扣加以固定，Button-down領口就此誕生；而往後此細節亦成為Oxford Shirt常見的設計。

ivy league style 到後來Oxford Shirt流傳到美國享負盛名的Ivy League名校圈，成為他們的造型標誌。所以Oxford Shirt特別適合與preppy造型配襯，其優點是比dress shirt手感更軟熟，但又比法蘭絨恤衫（Flannel Shirt）正式，所以是介乎於正式與休閒之間的最佳選擇。

silkregimental 其易穿及百搭程度之高，令你可以穿Oxford Shirt配正式西裝上班，同時也可以配襯牛仔褲在周末時候穿著。

POLO Ralph Lauren 布料 通常會以100%全棉或是混合了其它人工物料如聚酯纖維Polyester，雖然肉眼看不出分別，但一般都是以前者舒適度和透氣度較高，後者則是價格較相宜。

Vanity Fair 色調 白色屬最傳統的選擇，但你也可以嘗試天藍、粉紅和條紋款式。