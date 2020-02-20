泥煤煙燻威士忌愛好者 不得不知的Ardbeg

酷愛威士忌的朋友，由淺入深，由花果香、雪莉桶，去到泥煤煙燻風格，是一種接受不到就討厭，但愛者愈來愈愛之風味，令人上癮。今回，就來說說連近代大文豪村上春樹都鍾愛非常的艾雷島之上，泥煤煙燻風格做到極致，愛好者們不得不知道的酒廠Ardbeg的種種。

Photo：islay.com 1. Peaty Islay盛產泥煤眾所周知。泥煤的味道像是碘酒，也有人說是「醫院」味。而威士忌中含有泥煤的味道，是因為泥煤會作為燃料用來烘焙麥芽，所以一般而言有泥煤味的威士忌也會帶有煙燻的風味。但其實早在Peaty威士忌盛行前，大家早已品嚐過，因為以前的Blended威士忌都有用Peaty威士忌來調和。 2. Islands 在威士忌的酒區來看，當中Islay及Islands的風味都很類近，因為它們都是島嶼，Islay的泥煤風味較突出，但兩者的共同風格都是擁有「海島」風味：即是除了煙燻，也帶有海風、鹹水、海產、海草等味道。其他煙燻風味的威士忌可能有如煙鴨胸、煙肉等味道，但以Ardbeg為例，卻有如煙燻魚。

Photo：loganair.co.uk 3. Islay Islay是一個四面環海、被驚濤駭浪包圍著的島嶼。在禁酒時期，Islay就盛行著走私活動，走私酒會藏在海邊的洞穴。島上現居三千人，卻有近廿家威士忌廠。近年蘇格蘭威士忌銷產中，Islay威士忌是增長最快的。 4. PPM 除了一些特別版又或IB，Islay威士忌中就以Ardbeg的Peat味最重。Peat味的量度以「PPM」（Phenol Parts per Million）為單位，Ardbeg的威士忌可達55至65 ppm。