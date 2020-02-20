泥煤煙燻威士忌愛好者 不得不知的Ardbeg

酷愛威士忌的朋友，由淺入深，由花果香、雪莉桶，去到泥煤煙燻風格，是一種接受不到就討厭，但愛者愈來愈愛之風味，令人上癮。今回，就來說說連近代大文豪村上春樹都鍾愛非常的艾雷島之上，泥煤煙燻風格做到極致，愛好者們不得不知道的酒廠Ardbeg的種種。
Photo：islay.com
1. Peaty
Islay盛產泥煤眾所周知。泥煤的味道像是碘酒，也有人說是「醫院」味。而威士忌中含有泥煤的味道，是因為泥煤會作為燃料用來烘焙麥芽，所以一般而言有泥煤味的威士忌也會帶有煙燻的風味。但其實早在Peaty威士忌盛行前，大家早已品嚐過，因為以前的Blended威士忌都有用Peaty威士忌來調和。
2. Islands
在威士忌的酒區來看，當中Islay及Islands的風味都很類近，因為它們都是島嶼，Islay的泥煤風味較突出，但兩者的共同風格都是擁有「海島」風味：即是除了煙燻，也帶有海風、鹹水、海產、海草等味道。其他煙燻風味的威士忌可能有如煙鴨胸、煙肉等味道，但以Ardbeg為例，卻有如煙燻魚。
Photo：loganair.co.uk
3. Islay
Islay是一個四面環海、被驚濤駭浪包圍著的島嶼。在禁酒時期，Islay就盛行著走私活動，走私酒會藏在海邊的洞穴。島上現居三千人，卻有近廿家威士忌廠。近年蘇格蘭威士忌銷產中，Islay威士忌是增長最快的。
4. PPM
除了一些特別版又或IB，Islay威士忌中就以Ardbeg的Peat味最重。Peat味的量度以「PPM」（Phenol Parts per Million）為單位，Ardbeg的威士忌可達55至65 ppm。
Ardbeg Logo
5. Ardbeg
創立自1815年的Ardbeg，至今早已聲名大噪，但原來於1997年前，其命運一直不穩，曾多次易手，更試過停產。不過在1997年這個分水嶺，Ardbeg得到Glenmorangie接手，生產變得有系統。然後在2000年，更有一班Ardbeg迷創立了一個「Ardbeg Committee」，為了令Ardbeg蒸餾廠今後不再關門。甚至於每年的五月最後一個星期舉行「Ardbeg Day」節日。
6. NAS
Ardbeg有年份的核心作品，就只有Ardbeg 10 YO。原來可能因為在1997年之前酒廠曾一度停產，之後有年份的酒很多都沽清，剩下的都是年輕年份。不過對於酒廠而言，年份並非絕對，因為NAS提供了調酒的靈活性及複雜度。
7. Kildalton Cross
Ardbeg的標誌看似神祕符號，但原來是一個基督教十字架「Kildalton Cross」。標誌上的繩結圖案來自十字架上的雕刻，這個十字架是Islay島上一個標誌性地標，早於西元800年建成，代表了島上的歷史。