G-Shock × 李小龍： 截拳道融入MR-G

Casio的G-Shock向來不能小覷，作為電子錶的代表，價值卻不被一眾機械名錶比下去，因為品牌的製錶功力及設計心思都達到極高水準。而且品牌更不時打入潮流圈，例如今年初推出G-Shock × CLOT DW-5750 Special Edition備受注目，馬上就被搶購一空。品牌絕不手軟，適逢今年是李小龍80誕辰周年，更推出MRG-G2000BL-9A這款別具收藏價值之作，對傳奇巨星致敬。

Photo Credit：G-Shock

Photo Credit：G-Shock MR-G是G-Shock發展出來的高階系列，特別著重於工藝，以日本傳統美學和強悍卓越性能而聞名。而是次的新作不只是大賣李小龍之名，設計之中融入了截拳道的「以無法為有法，以無限為有限」陰陽哲學理念，而配色則用上李小龍最標誌性的造型——《死亡游戲》中經典的黄黑兩色運動服。截拳道的哲學精神與品牌理念不謀而合，截拳道講求的是陰陽的和諧，正如其標誌為代表陰陽的太極圖，加了兩個箭頭意指陰陽兩種力量的相互作用，周而復始，萬物中皆包含此理。至於MR-G系列向來以強悍外型與卓越性能而令人著迷，作為品牌的旗艦系列，糅合日式傳統美學、强悍與創新科技於一體。