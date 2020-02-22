【Cars and Coffee】起源於美國的車迷聚會 識玩梗係玩Saturday

SMC （Sunday Morning Drive） 對於一眾車迷來說並不陌生。每逢周日，熱愛駕駛的人士都一湧而出，都港、九、新界各地去遊車河。至在兜兜風的，操吓㗎車。近日大家都避肺炎，有車的都鍾意外出吹吹風。

但其實，在外國還有一種車聚，簡稱Cars and Coffee （C＆C）。因為Sunday大部份人都需要陪伴家人，未必能夠外出，所以在外國Saturday反而比較受歡迎。

車迷聚會好去處。（攝自：作者）

C＆C不是一項駕駛活動，起源也沒有精確記載。C＆C的流行情度可說是2000代末期。初時C＆C每周六的大清早（6時至8時）在尚未開舖的大型商場停車場舉行。這是個完全自發性的活動，只是一群熱愛汽車文化的人聚在一起。但當活動開始受歡迎大眾化時也衍生問題，產生的噪音居民投訴。雖然如此，但C＆C已經遍地開花，極速發展普及全世界。

每周的C＆C都有它自己的主題，最好是先了解才去參與。C＆C都是在天未光已經開始。大部份的車輛都抹得乾乾淨淨。在比較大型的C＆C，更有義工幫助指揮泊車。一般都是以車輛的年代和牌子來停泊。雖然C＆C是免費活動，但有許多殿堂級的車輛都出現。有時甚至連博物館的車輛也來參與。

雖然活動是以車迷為主，但也有不少商人看準這活動的受歡迎程度而來。有人會推銷產品，也有車行把車帶來展銷，近年更有腕錶品牌到場參與。

大部份參與者都十分友善。每次都能認識新朋友，並且一起早餐！我在C＆C也結識了數位志同道合的車友，至今仍常常聯絡。

參與C&C活動小貼士：

一、駕車參與就必須在六點前到達，否則可能爆滿

二、不駕車也需要在六點半到達

三、記得帶帽和太陽眼鏡

四、記得帶相機和後備電池

五、帶錢（很多人會在場售賣零件）

六、自備咖啡（雖然叫做Cars and Coffee但通常現場並沒有咖啡供應）

一家大小齊出動，連寵物也不例外。（攝自：作者）

各種車輛都來參與 。（攝自：作者）

早到泊到有利位置。（攝自：作者）

每週的活動吸引了車迷和年青人。攝自：作者）

車行也會展示銷售車輛。（攝自：作者）

殿堂級保時捷906。（攝自：作者）

是次為保時捷主題。（攝自：作者）