機械錶的一個挑戰，是在微細空間內做複雜的結構。因此，只有高級製錶技術才能讓一個品牌製作出超薄作品。超薄腕錶除了在技術上的考究，獲得的則是平日佩戴的方便性，以下介紹幾款作品，都是陪你日常的最佳選擇。

圖片來源：BVLGARI

Bulgari Octo Finissimo Chronograph GMT超薄自動腕錶 (HK$136,500)

由2014年推出Octo Finissimo Tourbillon，打破了最薄陀飛輪紀錄開始，Bulgari在近幾年間已經奪去了超薄之王的寶座，由三問、自動、自動陀飛輪到去年的Octo Finissimo Chronograph GMT自動腕錶，現時Bulgari正保持著五個世界紀錄。

得到最新紀錄的Octo Finissimo Chronograph GMT超薄自動腕錶是全世界最纖薄的自動上鏈腕錶，配備計時和 GMT 功能，可同時顯示兩個時區的時間。

BVL 318 機芯僅厚3.30mm，卻提供到55小時動力儲存。直徑42mm，超薄噴砂鈦金屬錶殼則只有6.9mm厚，還有透明底蓋讓你一探究竟。

圖片來源：Piaget

Piaget Altiplano白金自動腕錶 ($ 187,000)

數超薄腕錶而不介紹伯爵實在不合理，品牌的Altiplano保持了多時的紀錄直到最近才被打破，然而他們早已準備好以尚在概念階段的Altiplano Ultimate Concept進行反擊，叫人引領以待。

講到他們現時的代表作品，仍然是相當受歡迎的標準Altiplano系列。43mm超薄錶殼內裡的機芯厚度僅2.35mm，用以配襯西裝無懈可擊。機芯裝飾以Côtes de Genève日內瓦波紋、機板使用環形波紋打磨裝飾、錶橋使用倒角處理修飾、藍鋼螺絲、太陽放射狀飾紋齒輪、22K玫瑰金自動擺陀還鐫刻伯爵家族徽章，在造工上絕對是上乘之選。

圖片來源：Vacheron Constantin

Vacheron Constantin Patrimony 手動上鏈腕錶 (HK$145,000)

江詩丹頓在超薄的範疇也絕非等閒之輩，他們的三問作品Patrimony Minute Repeater Ultra-Thin 1731就是現今市場上最薄的手上鏈三問腕錶。情迷手動上鏈的你，可以留意他們同一系列的Patrimony 手動上鏈腕錶，功能低調務實，造型簡潔經典。編號1400機芯僅厚2.6mm，有40小時動力儲存，並得到日內瓦印記認證，質量之高不用我去評斷。

圖片來源：Chopard

Chopard L.U.C XP腕錶 (HK$67,000)

最後介紹一枚蕭邦的全新L.U.C XP腕錶，同樣走素樸無華的風格，迷人之處還在於作品中融注的Savile Row西服訂製精神，對和諧比例和流暢感的追求體現於精鋼錶殼的線條中。腕錶直徑為40mm，厚度僅為7.2mm，與任何服飾搭配都毫無違和。L.U.C 96.53-L超薄機芯根據蕭邦錶廠的嚴苛標準精心修飾，並通過雕刻鎢金微型擺陀自動上鏈，重量可觀的擺陀可提升上鏈性能。由蕭邦專利「Twin」雙發條盒驅動，提供58小時的動力儲存。