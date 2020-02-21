一場公路之旅引發出來的Rick Owens x Moncler聯乘系列

在全球經濟低迷的氣氛下，不少品牌都不禁減慢步伐靜待適當的時機再出擊。唯獨是Moncler是少數的奢侈品牌當中還能逆市上升，而且特別企劃似乎沒有停下來的跡象，剛剛宣布JW Anderson成為下一個Genius項目的設計師，兩天前就宣布推出Rick Owens的聯乘系列。
Credit: Moncler / Rick Owens
Credit: Moncler
Rick Owens分享了這次合作背後的謬思：「當Moncler談及合作時，我藉機向他們提議了一項全新的嘗試 —— 為愛人和我訂制一輛旅遊巴，讓我們來一場由洛杉磯國際機場朝向Michael Heizer在內華達州Nevada創作場地的公路之旅。Heizer曾邀請我們去參觀他那宏大、歷時48年而尚未完成的大地藝術作品《City》，而我自18年前搬到歐洲後便再未去過西海岸。我有點兒想仿效Joseph Beuys在70年代創作的行為藝術作品 《I Like America and America Likes Me》—— 這位藝術家從德國飛到美國，落地約翰·甘迺迪國際機場後便立刻被毛氈包裹起來，由救護車送至一家位於紐約的畫廊，隨後與一隻野狼在藝術裝置內共處三天，最終再以同樣的方式和路徑直返德國。我們在這趟旅行中穿越了拉斯維加斯和51區，中途繞道去欣賞了Heizer的作品《Double Negative》。」
Credit: Owenscorp
為配合宣傳，這架特別訂制的旅遊巴還移師到米蘭，上面展出了這次Rick Owens x Moncler的聯乘系列服飾。可以從硬照看到重點大褸以Rick Owens著名的略帶oversized的剪裁輪廓裡面夾著羽絨，襯上運動造型的束繩長褲和極低 V上衣和毛毛長boot，當然是全黑上陣。女裝方面則以充滿科幻感的銀色面料打造而成，兩者都非常有型。Rick Owens 希望藉著這次合作和獨特的宣傳方式來激發起消費者的關注，系列現接受訂購並會於日後的Moncler和Rick Owens的專門店和網上發售。