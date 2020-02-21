一場公路之旅引發出來的Rick Owens x Moncler聯乘系列

Credit: Moncler

Rick Owens分享了這次合作背後的謬思：「當Moncler談及合作時，我藉機向他們提議了一項全新的嘗試 —— 為愛人和我訂制一輛旅遊巴，讓我們來一場由洛杉磯國際機場朝向Michael Heizer在內華達州Nevada創作場地的公路之旅。Heizer曾邀請我們去參觀他那宏大、歷時48年而尚未完成的大地藝術作品《City》，而我自18年前搬到歐洲後便再未去過西海岸。我有點兒想仿效Joseph Beuys在70年代創作的行為藝術作品 《I Like America and America Likes Me》—— 這位藝術家從德國飛到美國，落地約翰·甘迺迪國際機場後便立刻被毛氈包裹起來，由救護車送至一家位於紐約的畫廊，隨後與一隻野狼在藝術裝置內共處三天，最終再以同樣的方式和路徑直返德國。我們在這趟旅行中穿越了拉斯維加斯和51區，中途繞道去欣賞了Heizer的作品《Double Negative》。」