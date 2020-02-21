【F1】2020年賽季揭幕 七個重點必須知

今年度的一級方程式賽季，隨著這幾天在Circuit de Barcelona-Catalunya舉行的季前試車揭開序幕，以下今季賽事的七個重點，車迷必須知！

1950年，Giuseppe Farina駕駛Alfa Romeo贏得第一屆F1總冠軍。(F1)

一.

全世界最大型的賽車錦標賽一級方程式，乃始創於1950年，故此今年是賽事的70周年。而回顧過往七個十年，發現到一個有趣數據，就是每個年代的首屆總冠軍都是來自不同車隊，1950年是Alfa Romeo，1960年是Cooper，1970年是Lotus，1980年是Williams，1990年是McLaren，2000年是Ferrari，而2010年則是Red Bull。

Ferrari 於2020年F1的戰車 - 「SF1000」。(F1)

二.

過去70個賽季中，僅有Ferrari參加了每一季的賽事，亦是歷史上成績最好的隊伍，在自1958年頒發的62個年度隊伍總冠軍中，Ferrari贏得了當中的16次。此外，Ferrari今季以「SF1000」為戰車命名，為車隊將於今季第七站蒙地卡羅賽事迎接第1000個賽事作紀念。

今年F1正於巴塞隆拿舉行季前試車。 (F1)

三.

2020年賽季將不設季中測試，而兩場季前測試亦由四日改成三日，令每場比賽前的周五試車的重要性大大提升。

越南河內街道賽全場5公里，亮點是有一段長1.5公里直路。(F1)

四.

2020年賽季將會有22站賽事，比往年多出一場，除了新增於4月3至5日在越南河內上演街道賽外，在Circuit Zandvoort上演的荷蘭大獎賽將會取代德國站。

F1 2020年賽季賽程 3月15日 澳洲 Melbourne Grand Prix Circuit 3月22日 巴林 Bahrain International Circuit 4月5日 越南Hanoi Circuit 4月19日 中國 SAIC International Circuit 5月3日 荷蘭 Circuit Zandvoort 5月10日 西班牙 Circuit de Barcelona-Catalunya 5月22日 摩納哥 Circuit de Monaco 6月7日 阿塞拜疆 Baku City Circuit 6月14日 加拿大 Circuit Gilles-Villeneuve 6月28日 法國 Circuit Paul Ricard 7月5日 奧地利 Red Bull Ring 7月19日 英國 Silverstone Circuit 8月2日 匈牙利 Hungaroring 8月30日 比利時 Circuit de Spa-Francorchamps 9月6日 意大利 Autodromo Nazionale Monza 9月20日 新加坡 Marina Bay Street Circuit 9月27日 俄羅斯 Sochi Autodrom 10月11日 日本 Suzuka Circuit 10月25日 美國 Circuit of the Americas 11月1日 墨西哥 Autódromo Hermanos Rodríguez 11月15日 巴西 Autódromo José Carlos Pace 11月29日 阿布扎比 Yas Marina Circuit

去年成為Stroll事件被犧牲的受害者，Esteban Ocon今年終於成功爭回一席。(F1)

五.

相比去年，今年賽季的車手陣容無甚大改變，主要是Renault的第二車手由Nico Hülkenberg改為於2018年賽季效力Racing Point的Esteban Ocon，而原本由Robert Kubica擁有的Williams第二車手席位，則由去年二級方程式總亞軍Nicholas Latifi取代。

六屆總冠軍Lewis Hamilton。(F1)

六.

今年度的賽事焦點當然是「黑帝」Lewis Hamilton能否蟬聯總冠軍，追平「車神」Michael Schumacher的七屆總冠軍紀錄。

Daniel Ricciardo(左)和Lewis Hamilton(右)的命運將連結在一起，兩人來年去向是今年的焦點之一。(F1)

七.

當然Lewis Hamilton在今年賽季內會否與Mercedes續約也是亮點之一，於2013年加盟後，即在翌年帶領車隊連續六年贏得車隊總冠軍，故此Mercedes勢必極力挽留。不過有傳「黑帝」考慮過檔已經與超級新星Charles Leclerc簽訂長約的Ferrari，而現正效力Renault的 Daniel Ricciardo，很大機會在今年賽季完約後，視乎前者的最終動向，而加盟Mercedes或者Ferrari。