轉季、增加層次感穿搭法 Half-Zip樽領冷衫的回歸

曾經是打高爾夫球者最喜愛的裝束，一件Half-Zip樽領冷衫總是讓人感覺成熟又老土。但時裝往往隔幾年就經歷一次循環，如今經過各大品牌重新打造，以更奢華的面料加上型格的mix & match，令這冷衫改革成功，成為你必需要擁有的單品。

Credit: ASOS Half-Zip 可能是其中一件最容易被人忽視的針織服飾。 其實它非常適合換季之間時穿著，在冬天時用作間層制造層次感，最後當然少不了在不同的運動場合出現。這服飾可追溯到30年代當拉鏈首次面世，其半拉鏈設計主要是用來保護穿著者的頸部並用於調節體溫，成為跑步者經常穿著的服飾。而傳統上這款冷衫都會用上羊毛、羊絨和棉等編織而成。

Credit: POLO Ralph Lauren 近年看到愈來愈多品牌把Half-Zip融入到多款正式西裝和較休閒的造型上，亦因為傳統來說都會以較低調的素色系為主如黑、灰、軍藍等，所以又大大提升其百搭程度！

Credit: Banana Republic Casual 你可能不曾想過Half-Zip可以穿得有型，但在運動風熱潮下，可以與同樣大熱的overshirt外套配牛仔褲和波鞋同穿。當中秘訣是盡量以深色調的外套和下身同穿，可帶出和諧感。

Credit: Lookastic Smart-Casual 男士打扮最著重的就是層次感，Half-Zip尤其適合穿在有剪裁的外套或西裝內。你可以把拉練微微拉下，裡面再加上一件打開紐扣的恤衫或是淨色T恤。