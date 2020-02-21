開香檳慶祝都要識揀 編輯推介八大香檳品牌

遇到開心事，開香檳慶祝是指定動作，而更進一步，當然是開支靚香檳，以下這八個香檳品牌，愛喝的你必定要識！

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Dom Pérignon

以「香檳之父」Dom Pierre Pérignon為名的品牌，所有酒款只以好年份的第一輪葡萄汁（cuvée）釀造，且陳年至少七年才會推出市場，憑著極高品質而被譽為「香檳王」。

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Armand de Brignac

由家族香檳廠Champagne Cattier創立，同樣是以第一輪葡萄汁釀造香檳，由於酒瓶上的標誌，因而有著「Ace of Spades」（葵扇A）的別稱。除了品質之外，亦以其貴價奢華聞名。

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Bollinger

於1829年由Joseph Bollinger創立，多年來堅持只以第一輪葡萄汁釀造香檳，自維多利亞女皇開始，至今一直是英國皇室御用香檳品牌。

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Ruinart

由天主教修道士Dom Thierry Ruinart於1729年創立，是現存最古老的香檳酒廠，並建有一座在地底30米的Crayeres岩石酒窖，以維持穩定低溫和濕度，為陳釀香檳提供絕佳環境。

Moët et Chandon

由Claude Moët於1743年創立，共擁有超過1,190畝葡萄園，每年釀製近3000萬瓶香檳，是當今規模最大的香檳品牌之一。

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Krug

與Moët et Chandon相反，Krug以年產量低及長陳年時間著名，至少在瓶中陳釀六年才推出市面，而且每一瓶都有獨立編號，故被譽為「香檳中的勞斯萊斯」。

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Louis Roederer

品牌創辦人Louis Roederer於1833年接手Dubios家族的酒莊，並建立出這個曾為俄羅斯沙皇的御用香檳品牌，最著名的酒款稱為Cristal，不但至少陳釀了五年才推出市場，連酒瓶也是全人手打造。

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Perrier-Jouët

可謂女士們至愛，不但擁有「巴黎之花」這個美麗名字，芬芳優雅的酒體酒香，亦是備受愛戴的主因之一。