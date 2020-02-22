【認識那些你愛吃的】點心篇 附兩家米芝蓮一星粵菜廳點心優惠

廣東人傳統愛飲茶食點心，每逢周末及節日早上，一家人聚在一起呷呷茶吃個一盅兩件，可謂樂也融融。雖然由細食到大，你對於點心又有多瞭解呢？

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根據記載，「點心」一詞早於唐朝時出現，《唐書》中有這樣一段：「唐鄭為江淮留侯，家人備夫人晨饌，夫人謂其弟曰：『治妝未畢，我未及餐，爾且可點心。』」可見點心是泛指可以緩解肚餓，但未及飽肚的零食；而在飲茶文化濃厚的廣東，點心就特別意指佐茶而食的小吃，作用是避免空肚呷茶為腸胃帶來不適。時至今天，廣式點心已經逐漸演變成粵菜菜系中的重要一支，甚至象徵著廣東的重要文化及飲食精髓。

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廣式點心款式千變萬化，不過箇中奧妙總離不開由各種皮、餡和技藝構成的組合，點心師傅以四大類23種皮及三大類46種餡，憑藉一手精巧技藝將之融合，並透過蒸、煎及炸三種烹飪手法，炮製出各款佐茶點心。一個好的點心師傅，在各個範疇上都得以展現出超群技藝，餡料味鮮可口，外皮則薄而不穿，並有效鎖住餡料應有的水份，即使是以煎或炸去烹煮，依然能夠保持濕潤。

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連續四年獲得米芝蓮一星榮譽的逸東軒，行政總廚譚棟師傅最近推出「想點就點」自選點心菜譜，以HK$38均一價，呈獻逾30款別具一格的即製手工點心，一眾傳統點心包括晶瑩鮮蝦餃、帶子蒸燒賣、瑤柱帶子菜苗餃等，另外亦有嶄新演繹的蜂巢海鮮芋角、脆皮流沙包及春風得意脆皮拉腸粉等創新口味，更有以餐廳的招牌叉燒炮製而成的合桃叉燒酥、叉燒拉腸粉、酥皮叉燒焗餐包等。除此之外，師傅更匠心製作了一系列以矜貴食材製作的手工點心，包括龍蝦餃皇及原隻鮑魚雞粒酥等。

逸東軒 地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B2樓層 電話：2710 1093

圖片來源：都爹利會館

至於另一家米芝蓮一星粵菜廳都爹利會館，行政總廚李文龍師傅亦推出了全日點心套餐，只需每位HK$238就可以一次過品嚐到多款餐廳的招牌點心，包括蝦餃皇、黑松露豚肉咸水角及脆皮菠蘿叉燒包等，尤其適合兩三人小聚餐，甚至單獨享用，並可選配由侍酒師精心挑選的葡萄酒或雞尾酒。

全日點心套餐（每款一件） - 都爹利蝦餃皇 - 金柱燒賣 - 菠菜上素粉果 - 脆皮菠蘿豚肉叉燒包 - 黑松露咸水角 - 蒜蓉蝦春卷 - 荷葉飯或天白菇扒津白