避免節食反效果 男士們必需要了解自己的身體與想法

身體是紳士們最值得投資也最可靠的資產，連當代時尚界最前衛的代表Rick Owens也說過類似的說話，他甚至叫大家少買些衣服，而多點去健身。擁有良好的體態，不外乎兩件事：運動與飲食。現今健身、運動的風氣蔚然成風，跟足Trainer的指示也就容易達到自己的目標，然而我們還有一輩子，不能總是靠外力幫助，而最大機會失足的往往都是出於飲食習慣之上。

飲食習慣其實並不只是物理世界的事兒，我們已非過去的時代，進食只為了生存，還有關乎到心理層面。節食或控制飲食是減肥或控制體型的方法，一旦進行卻分分鐘有反效果，因為我們反而會對「食物」本身增加不少慾望，愈抗拒愈渴望，而我們更會把專注力放在食物之上，因為我們都會叫自己不要去吃它們，美味的食物在我們大腦中每時每刻出現，最大問題是我們本身嚐過，糖、鹽、脂肪都是美味而上癒的，就更容易產生不必要的衝動，而這時，反而會獲利回吐，比節食之前增加更多體重。而且，節食更可能會減低我們對飲食的享受，甚至影響社交生活，飯聚是社交必備節目，節食的朋友定必試過因此而掙紮。

男士們要克服的慾望太多，對於飲食或者是接受好過強逼控制 (Photo: Unsplash/Sander Dalhuisen)

另一方面，是我們盲目飲食的習慣，酒聚時的花生、薯片；睇波時的啤酒、小食，我們本身並不需要它們，只是我們的手會無意識地伸向它們，我們也並非真正享受它們的美味，只是「口痕」吃著。此外，食品公司、餐廳也出盡辦法地吸引我們，有時我們去選擇進食並非因為食物的味道，而是它們的包裝設計、市場推廣、甚至是故意放出來的煮食氣味，剛說過，飲食是心理層而的事，由視覺、嗅覺、聽覺甚至是精神上的美學，整個進食體驗也在吸引我們。

既然敵人總是在身邊，我們也總不能逃避到底，而是要去面對，所以良好的飲食習慣並非把食物分為可以或不可以的欄目，而是品嚐時不盲目，而且要享受，正如酒鬼們常說的一句：Drink Less, Drink Better，而非完全地抗拒。