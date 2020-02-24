【法拉利】50年後經典佈局重現 Ferrari 812 GTS

1947年，法拉利將傳奇工程師Gioacchino Colombo設計的V12引擎「Colombo」，以前置後驅的設計製作出125 S，是首款以法拉利之名推出的開篷跑車，開啟了廠牌的偉大歷史，然而這種搭載V12前置引擎和後輪驅動系統的佈局，在1969年推出的365 GTS（Daytona Spyder）後，卻成為了廠牌量產開篷跑車的經典絕響。幸而在50年後的今天，這種經典佈局終於在812 GTS上重現，並結合了現代先進製車科技。

圖片來源：Ferrari

法拉利於2017年推出主打超強勁性能表現的812 Superfast，而今次介紹的開篷版本亦承傳了此血統，搭載6.5升F140 GA V12自然吸氣引擎，當轉速達到8,500rpm時，發揮出最高的789hp馬力及718Nm扭矩，加上前置後驅的系統設計，進一步加強其駕駛操控及加速能力，帶來0-100km/h加速在3秒以下及極速達到340km/h的非凡表現。

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要將跑車的極致性能發揮得淋漓盡致，空氣動力學設計是一門重要學問，這尤其是在開蓬跑車上，難度更要高出不少。因應可摺疊式硬頂系統的需要，法拉利設計中心剔除了812 Superfast車頂後方的導管造型，並透過重新安排的車尾擾流佈局能作出補償，包括關上車頂時車頂後方的導風板，能有效降低亂流，讓整體貼路性能得以維持。另外，在規劃車廂的過程當中，工程師還考慮到在打開車頂時如何降低風噪，讓乘客即使在高速行駛時仍能夠清晰交談。

圖片來源：Ferrari

至於外型方面，法拉利設計中心為812 GTS保留了812 Superfast的車身尺碼及車廂的大致佈局，並從廠牌經典的Daytona Spyder，擷取了兩廂式車體外型、長而尖削的車頭、高車尾安排等設計。因應可摺疊式硬頂的功能需要，整個斜尾部分經過了重新設計規劃，車頂打開時與活動結構一同收納於駕駛艙後方的隱蔽空間之內，為了保留固定硬頂的斜尾線條輪廓，收納空間上方的遮擋蓋更以雙拱壁造型塑造出來，令打開車頂時特別耀眼。而多幅式鍛造輪圈，則是專為812 GTS而設，並同時提供Diamond-finish、Liquid Silver 及Grigio Scuro三個樣式規格選擇，完美地照顧整個全新的外觀設計。