非一般清酒Pairing

如果講起清酒，你只能想起壽司刺身與和食，就真的太膚淺了。由於清酒在製作過程中用上的釀造、過濾和陳化技術都非常獨特，其由發酵米製成的過程會產生大量氨基酸，可以和不同的食物互相作用，帶來非一般的鮮味。以下介紹四個你未必有想過的food pairing主意，記得快去試試。

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Pizza

聽起來有點不可思議？實際上薄餅通常用上大量芝士製作，這些融化的芝士脂肪含量極高，每一口都叫人感覺到幸福。找一款合適的清酒，以其酸度配合同樣呈酸性且略帶甜味的番茄和芝士，既可以平衡肥膩感，也大大增添了食物的層次。重要的是，這樣一個組合，清酒清澈的口感亦不會被食物淹沒。清酒乾爽的特徵在與薄餅配合，飽滿的酒體可與薄餅的強度相匹配，甚至有助於清潔味蕾。

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Thai

甜味、酸味、鹹味、苦味和鮮味的多層風味，是泰國菜一個強烈的特徵。這種菜式最適合以清脆和帶著芳香的酒品相配合。如果你是喜歡辛辣的話，可以選擇帶有淡淡甜味的清酒來調節。至於選擇帶有酸味的清酒，則可以突出菜餚的前味並平衡菜餚的底味。選擇酒精含量稍低的純米吟嚷或純米大吟嚷也是一個好主意，以免使食物中的辛辣味道變得過於複雜。

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BBQ

香港人最喜歡BBQ，而BBQ不一定只能配啤酒。炭燒風味，與偏向肥膩的紅肉口味強勁，在這些食物面前，冷凍的清酒就能發揮出人意表的風味。

清酒其中一個特色，是其適合飲用的溫度非常闊，冷凍的到溫熱的，同一款酒可以有完全不一樣的滋味。BBQ時以清爽的冷凍清酒作配，可以帶來口味清淨的感覺，並釋放味蕾讓其中和燒烤的煙燻感覺。

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Chocolate

朱古力從來都是一種很難用以搭配的甜品，因為它要求酒品的豐富度、酸度、黏性和甜度都必須同步。要怎麼匹配朱古力和清酒，當然不能一概而論，因為這很視乎你選擇的朱古力風格而定，要使之達甜味的最佳水平，你可以選擇口感較滑的清酒，你會發現朱古力是可以和清酒完美地融為一體。選對了清酒，就好好享受那種柔軟的口味和質感吧﹗