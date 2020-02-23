日本最南蒸餾所 本坊酒造的鹿兒島津貫

日本威士忌這幾年風頭一時無兩，然而經歷過搶購潮，會否令日威意料不及而無而為繼呢？其實近年新的酒廠紛紛運作，每年都有令人期待的新作出現。而今回要說的，卻是於2016年開幕、評價甚高、甚至與日威歷史有著莫大因由的鹿兒島津貫蒸餾所。
（鹿兒島津貫蒸餾所）
「Mars Maltage 3+25」（網上圖片）
隸屬於本坊酒造的信州蒸溜所（Shinshu Mars Distillery），他們的作品「駒ヶ岳」及「Mars」相信大家都不會陌生，因為「Mars Maltage 3+25」這瓶作品曾獲2013年World Whisky Awards的高度評價，當年的全球最佳調和麥芽威士忌，而其後又獲WWA 2017世界最佳工藝蒸餾業者，其質素不容置疑。至於鹿兒島津貫蒸餾所，正是本坊酒造的第二家蒸餾所，鹿兒島更是本坊酒造的發跡之地，現址長野縣的信州蒸溜所於1985年建立，其前身也位於鹿兒島，可追溯至1949年。作為日本最南方的威士忌酒廠，有著巨大的溫差，高至36度，而最冷可以低至零下2度，平均濕度有70%，這條件有助威士忌的熟成，所以對於津貫將來的作品不要只看年份，要認真用味蕾品嚐其獨特的風味。
成立自1872年的本坊酒造，自1949年在鹿兒島取得合法釀造威士忌的執照，推出MARS威士忌，直至1985年於長野縣建立信州蒸溜所。（本坊酒造）
岩井喜一郎（本坊酒造）
至於本坊酒造與日威歷史更是息息相關，大家都知道日本威士忌之父竹鶴政孝，先後創立山崎與余市，現今無人不曉的日威品牌，一切源於當年竹鶴政孝遠赴蘇格蘭學習威士忌釀造技術，但原來當年派遣他的上司，名為岩井喜一郎，而本坊酒造的創辦人，正是岩井喜一郎的女婿，所以竹鶴政孝所得到的威士忌知識，岩井喜一郎也有著第一手資料，當然也傳承到本坊酒造。而於2013年，「Mars Maltage 3+25」就於World Whisky Awards上擊敗了竹鶴。說到津貫酒廠的作品，由無泥煤到超重泥煤風格皆有，滿足到不同口味的朋友，於2016年剛開幕時傳出，首批津貫作品將於今年2020年出產，也有著慶祝東京奧運的意味，但可能大家也早見過津貫的威士忌，原來在開幕之前本坊酒造就存放了十桶於津貫熟成三年的威士忌，為慶祝新廠開張而推出，作為限量之作，也許早就被喝光光吧，大家還是期待即將推出的新作。