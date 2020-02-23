日本最南蒸餾所 本坊酒造的鹿兒島津貫

日本威士忌這幾年風頭一時無兩，然而經歷過搶購潮，會否令日威意料不及而無而為繼呢？其實近年新的酒廠紛紛運作，每年都有令人期待的新作出現。而今回要說的，卻是於2016年開幕、評價甚高、甚至與日威歷史有著莫大因由的鹿兒島津貫蒸餾所。

（鹿兒島津貫蒸餾所）

「Mars Maltage 3+25」（網上圖片） 隸屬於本坊酒造的信州蒸溜所（Shinshu Mars Distillery），他們的作品「駒ヶ岳」及「Mars」相信大家都不會陌生，因為「Mars Maltage 3+25」這瓶作品曾獲2013年World Whisky Awards的高度評價，當年的全球最佳調和麥芽威士忌，而其後又獲WWA 2017世界最佳工藝蒸餾業者，其質素不容置疑。至於鹿兒島津貫蒸餾所，正是本坊酒造的第二家蒸餾所，鹿兒島更是本坊酒造的發跡之地，現址長野縣的信州蒸溜所於1985年建立，其前身也位於鹿兒島，可追溯至1949年。作為日本最南方的威士忌酒廠，有著巨大的溫差，高至36度，而最冷可以低至零下2度，平均濕度有70%，這條件有助威士忌的熟成，所以對於津貫將來的作品不要只看年份，要認真用味蕾品嚐其獨特的風味。

成立自1872年的本坊酒造，自1949年在鹿兒島取得合法釀造威士忌的執照，推出MARS威士忌，直至1985年於長野縣建立信州蒸溜所。（本坊酒造）