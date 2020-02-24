飛行時計「Old is cool」 Breitling復刻經典、創新傳承

「Old is cool」體現在各個方面，包括腕錶界，Breitling是大家熟悉的品牌，原來品牌已問世逾85年，多年為腕錶界帶來不少影響，而說到其標誌性作品，不得不提於1953年推出的飛行員腕錶Ref. 765 AVI。

AVI Ref. 765 1953 航空計時腕錶復刻版（Breitling） 「AVI」是「aviation」的縮寫，代表「航空」，又名「Co-Pilot」腕錶，是飛行員的絕佳小助手，設計貼心，搭載旋轉錶圈和超大尺寸阿拉伯數字，提供絕佳可讀性，結構堅固，於當時已可以勝任各種極端條件下的航空挑戰。說起這經典，是因為品牌現推出其復刻版，設計承襲「Co-Pilot」早期版本。

AVI Ref. 765 1953 航空計時腕錶復刻版（Breitling）

AVI Ref. 765 1953 航空計時腕錶復刻版（Breitling） AVI Ref. 765 1953 航空計時腕錶復刻版限量發行1953隻，每隻都有編號及「ONE OF 1953」字樣，向歷史致敬。搭載品牌自製、經過瑞士官方天文臺（COSC）認證的B09機芯，為了完美復刻，在細節下也下了功夫，忠於原味的41毫米精鋼錶殼、三顆固定錶圈的螺絲位置與原本一樣，還有拱形Hesalite塑晶錶鏡，只不過，錶盤上已無「GENEVE」（日內瓦）字樣。除此之外，還設有貴金屬款，包括18K玫瑰金搭配黑色錶盤和棕色復古皮革錶帶，以及鉑金搭配藍色錶盤和金色復古皮革錶帶，分別限量253及153隻，別具收藏價值。

Navitimer B03 Chronograph Rattrapante 45 航空計時雙追針腕錶（Breitling）