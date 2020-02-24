飛行時計「Old is cool」 Breitling復刻經典、創新傳承

「Old is cool」體現在各個方面，包括腕錶界，Breitling是大家熟悉的品牌，原來品牌已問世逾85年，多年為腕錶界帶來不少影響，而說到其標誌性作品，不得不提於1953年推出的飛行員腕錶Ref. 765 AVI。
AVI Ref. 765 1953 航空計時腕錶復刻版（Breitling）
「AVI」是「aviation」的縮寫，代表「航空」，又名「Co-Pilot」腕錶，是飛行員的絕佳小助手，設計貼心，搭載旋轉錶圈和超大尺寸阿拉伯數字，提供絕佳可讀性，結構堅固，於當時已可以勝任各種極端條件下的航空挑戰。說起這經典，是因為品牌現推出其復刻版，設計承襲「Co-Pilot」早期版本。
AVI Ref. 765 1953 航空計時腕錶復刻版（Breitling）
AVI Ref. 765 1953 航空計時腕錶復刻版（Breitling）
AVI Ref. 765 1953 航空計時腕錶復刻版限量發行1953隻，每隻都有編號及「ONE OF 1953」字樣，向歷史致敬。搭載品牌自製、經過瑞士官方天文臺（COSC）認證的B09機芯，為了完美復刻，在細節下也下了功夫，忠於原味的41毫米精鋼錶殼、三顆固定錶圈的螺絲位置與原本一樣，還有拱形Hesalite塑晶錶鏡，只不過，錶盤上已無「GENEVE」（日內瓦）字樣。除此之外，還設有貴金屬款，包括18K玫瑰金搭配黑色錶盤和棕色復古皮革錶帶，以及鉑金搭配藍色錶盤和金色復古皮革錶帶，分別限量253及153隻，別具收藏價值。
Navitimer B03 Chronograph Rattrapante 45 航空計時雙追針腕錶（Breitling）
Navitimer B03 Chronograph Rattrapante 45 航空計時雙追針腕錶（Breitling）
另一方面，當年除了「Co-Pilot」，還有另一標誌性作品Navitimer航空計時腕錶，以搭載著名環形飛行滑尺而在飛行計算領域聞名。接下要說的，卻是全新Navitimer B03 Chronograph Rattrapante 45 航空計時雙追針腕錶，品牌既著重歷史而復刻，也在創新製錶技術上不遺餘力，自1952年問世以來，Navitimer向來有著良好口碑，品牌更不斷挑戰新性能。例如新作搭載百年靈自製B03機芯，獨特的追針機芯受兩項專利保護，提供最大精確度、堅固性和可靠性，是為腕錶最重要的核心價值。追針系統是業界最複雜精妙的功能，透過兩根重疊的中央計時指針同時測量兩組時間。而型格外表上，採用偌大的45毫米18K紅金錶殼配黯黑灰錶盤，配搭穿扣式黑色鱷魚皮錶帶、雙向旋轉錶圈以及能執行一系列航空計算的經典環形飛行滑尺，向來備受飛行員青睞，設計也時尚而永不過時。