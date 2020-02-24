Monkey Shoulder 調酒比賽得主分享威士忌與雞尾酒之微妙關係

在繁忙的都市中，我們適合配上一杯威士忌，一杯只適合慢慢品嚐、從中探索的靈魂之酒，使我們放慢腳步，享受生活。可是，威士忌的味道複雜，用來調製雞尾酒可以提昇不少味蕾體驗，卻難以駕馭，所以用上威士忌作為基酒的雞尾酒除了經典款式，為數不多。早前城中舉辦的Monkey Shoulder Mixologist Competition，參賽者都是來自四方八面的專業調酒師，使出渾身解數調製一杯威士忌雞尾酒來打動評判的味蕾，而所用的威士忌，正是用上了三款著名Scotch Single Malt來調和的Monkey Shoulder，今回我們請來比賽的冠軍得主Summer Lo，來為大家分享關於威士忌與雞尾酒的種種。

攝影：龔嘉盛

攝影：龔嘉盛 Summer是來自四季酒店法式餐廳酒吧Caprice的酒吧經理，她指出近年的客人對酒的知識都豐富了不少，所以懂得品飲威士忌的人愈來愈多，也不乏對雞尾酒有所要求，而聽到最多的一句是「Surprise me」。但Summer發現，其實客人要的有時並非與別不同或只此一家的，而是酒的背後故事，所以Caprice每款雞尾酒都有自己的故事，而Summer也會講解其產品知識。正如「Monkey Shoulder」這個名字，來自品牌釀造威士忌的傳統，以前的麥芽工人因長時間用手轉動大麥的輪班工作而肩膀下垂有點像猴子，為此而向傳統致敬。而是次的比賽，其中一款調製的雞尾酒正是經典雞尾酒的變調「Old Fashioned twist」，Summer比賽前分析過Monkey Shoulder這款威士忌的特性，因為用上了舊波本桶，注入順滑、 圓潤的香草味，還有香料以及椰子風味。所以她的 Old Fashioned 有別於一般的款式，用上了椰糖，也用上新鮮椰汁來製冰，她指出，Old Fashioned是一杯適合慢慢品嚐的雞尾酒，享用過程中可以感受到冰融之間的風味變化。

Old Fashioned twist 50ml Monkey Shoulder 2匙 椰子糖漿 安哥斯特拉苦精 配上椰汁冰塊

近年無論商店或食肆，都非常注重一個字：「Instagrammable」，但Summer卻認為，好的服務、產品本身才是最重要，才能招徠到回頭客。「其實大部分的Cocktail都可以在家跟著recipe來做，而客人來到酒吧，為的是體驗。」所以Summer非常注重產品知識，也會因應其原材料的特性而表現出酒的最佳姿態。比賽另一款作品要以茶作為題材，Summer指出，其實現在不乏以茶為材料的雞尾酒，而從她的經驗中得知一款來自丹麥的Sparkling Tea，用上三款不同的茶調製而成，與Monkey Shoulder的配合之處在於微妙的花香與香料風味。她分享道，原來比賽其中一位評審來自的酒吧正正是主打茶的雞尾酒，連這位評審嚐過之後也不禁要問這款Sparkling Tea的來頭。

Tea Element 40ml Monkey Shoulder 2匙 麥芽醋 2匙 糖漿 90ml BLA Sparkling Tea

攝影：龔嘉盛 最後Summer分享得獎感受，參賽經驗豐富的她認為贏輸並非主要，卻是從中訓練自己的自信心，面對眾多的評審與觀眾，以及最重要的是，每次的比賽都會為她增加不少產品知識，卻是畢生受用。正如威士忌，這款迷人的Dark Spirits提供的並非醉意，而是享受品飲之間的過程，微妙而隨著時間變化的味蕾體驗，以及在不同環境品嚐、分享的時光。