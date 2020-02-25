可謂No Break 、Half Break和Full Break？合適褲長成為真紳士

一套西裝好不好看，背後蘊藏著不同細節和技巧。好像西褲的正確長度一直都被受爭議，有皺褶還是吊腳好？除了是個人喜好外更能影響你的整體輪廓。

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圖片來源：The Idle Man 坊間有一條規則，是褲腳的正前方應該有一個簡潔的Break，而背面絕對不可以有。可謂Break？就是斷定褲長的名詞，大既分位3種：No Break、Half Break和Full Break，以下會作詳細介紹。

所謂No break



現今最流行的褲長是褲腳長度剛剛好在皮鞋上，沒有皺褶，看起來利落簡潔，而且不會把腳踝露出。這種褲長多數會在褲管較窄的褲型中出現，帶出現代又時尚的感覺。

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褲腳的長度微微覆蓋著皮鞋的上方，後面的布料是剛剛好在腳踭的上沿。這樣的褲長會在西褲的前方有著一個細小的摺痕，後方則筆直的垂下，比較有質感又不會過長。

圖片來源：Suitable 所謂Full break



就是布料覆蓋著皮鞋的上方，前面有十分明顯的2到3個皺褶，是休閒一點的穿法。這種褲長的不足之處就是比較多的累贅，而且這可能會破壞西裝的輪廓，讓人將著眼點向下望，使男士看起來更矮。