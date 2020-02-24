Chanel J12全新形象

Chanel 最成功的系列J12有多迷人漂亮已經不用我多費唇舌，一黑一白先後登場兩次都驚為天人，但人總是貪心的，尤其是我的那位女朋友，得一永遠想二，黑色又想要，白色又鍾意，今年我總算有了解決方案。

結合兩種不同尺寸的陶瓷錶殼，使黑色與白色錶殼合而為一。(圖片來源：Chanel)

錶盤和錶圈，及黑白雙色元素搭配得恰到好處。(圖片來源：Chanel)

J12 Paradoxe腕錶

Chanel剛剛公布了他們今年將在BaselWorld展出的代表作品，全新的J12 Paradoxe腕錶，既是黑，也是白，展現了Chanel的膽大與技藝高超。結合兩種不同尺寸的陶瓷錶殼，使黑色與白色錶殼合而為一。要知道切割抗磨的精密陶瓷本非容易，為了確保完美切割而不損壞陶瓷，Chanel可說是盡展神通。然後兩個零件被組裝於金屬支架和藍寶石水晶玻璃錶底蓋，工序是專為J12 Paradoxe而設計，其中必須將錶盤和錶圈，及黑白雙色元素搭配得恰到好處。

於此一來，你會見到純白無瑕的錶盤，於右側迎來一抹深邃的黑，叫人屏息。

右邊的部分這次不是單純的白色，而是以長階梯形切割鑽石覆蓋錶殼、錶圈及一側錶盤部分。

裝置了Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，具有COSC天文台認證及70小時動力儲存。(圖片來源：Chanel)

J12 Paradoxe 鑽石腕錶

同一個設計，亦應用在J12 Paradoxe 鑽石腕錶身上，這件限量編號發行20枚的作品，換上黑色錶盤作主調，右邊的部分不是單純的白色，而是以長階梯形切割鑽石覆蓋錶殼、錶圈及一側錶盤部分。

豪華的造型之內，也跟J12 Paradoxe一樣裝置了Caliber 12.1自動上鏈機械機芯，具有COSC天文台認證及70小時動力儲存。

J12 X-RAY由底板、計時錶橋到齒輪橋皆由藍寶石水晶製成。(圖片來源：Chanel)

錶鏈鏈節完全由未加工的藍寶石水晶切割製成。(圖片來源：Chanel)

J12 X-RAY腕錶

既黑且白已經叫人動心，但再然後還可以怎樣？不黑也不白又如何？

J12 X-RAY更走前一步，非黑非白，無色無相，以獨特設計的藍寶石水晶錶殼建構出純粹的澄澈。

內置由Chanel的瑞士錶廠設計並組裝的全新機芯Caliber 3.1，J12 X-RAY由底板、計時錶橋到齒輪橋皆由藍寶石水晶製成，當這些零件都變成透明，眼前就只剩下齒輪獨舞。當中的困難，是每一枚機芯的組裝需仰賴工匠耗時一整週才能完成。再至於，腕錶也是史上首次出現錶鏈鏈節，完全由未加工的藍寶石水晶切割製成，那種玲瓏剔透，多說無益，還是看圖看實物才實際。