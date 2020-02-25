【武漢肺炎】宅在家食好啲 四家異國菜外賣推介

武漢肺炎持續肆虐，日常的指定動作除了撲口罩和酒精外，宅在家的一日三餐吃甚麼也成為了一大困擾難題。吃厭了樓下飯盒想試試新意思，以下這四家提供外賣的異國菜餐廳，值得你一試。

圖片來源：Ask for Alonzo

Ask for Alonzo

主打正宗地中海風味的意式菜餚，主廚Alonzo將來自意大利的家庭食譜帶到香港，每道菜餚都講述了他的成長故事。而為了協助食客從飲食開始抵抗疫情，凡光顧餐廳的每份外賣主食，都會贈送一杯自家製檸檬汽水，讓大家能夠補充足夠維他命C，以加強身體抵抗力。

必食推介：培根蛋意大利麵、牛肉千層麵、黑松露蘑菇寬麵條 地址：鰂魚涌海光街18號 電話：2856 2911

圖片來源：BEDU

BEDU

主廚Corey參考遊走於北非及中東沙漠的貝都因人的飲食傳統，希望將這歷史悠久的異域食材、芬芳香料和烹飪技術帶到香港，以現代手法演繹中東豐富多樣的街頭飲食文化。傳統的中東菜一般都會混入多種香料，而BEDU則利用組合簡單，以味道突出的香料和新鮮的本地食材，炮製出酸辣度適中並帶有煙熏氣息的佳餚。

必食推介：Smoky Hummus with Homemade Flatbread、Charred Broccoli with Kale、 Sweet Spiced Tuna 地址：中環歌賦街40號 電話：2320 4450

圖片來源：JALAN

JALAN

集合馬來西亞「mamak」（食檔）、「pasar malam」（夜市）及「kopitiam」（咖啡店）的精髓於一身，餐廳包羅了各種融合中式、印度及馬拉風味的街頭美食。馬拉菜素以香辣濃郁見稱，JALAN貫徹此特色，供應一系列巴東、沙嗲、喇沙等味道層次豐富的頭盤或主食，並為經典佳餚加入參巴醬，注入耳目一新的風味。

必食推介：Laksa Fried Chicken、Beef Rendang Samosa、Coconut Roasted Prawn Curry 地址：中環卑利街42號 電話：2386 2216

圖片來源：Te Quiero Mucho

Te Quiero Mucho

由來自墨⻄哥瓜達拉哈拉的大廚Jose Alfonso Rodriguez主理，主打以當地食材炮製的現代墨⻄哥美食，如風味獨特的墨西哥捲餅、粟米捲餅和墨西哥三文治等。餐廳近期推出的外賣餐單，提供各種口味選擇的Taco Trio（墨西哥薄餅）或 Burrito（墨西哥捲餠）。