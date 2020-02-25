新BV打造成功攻略 塑造現代男士應有的穿衣態度

許多人會用「新Bottega Veneta」來形容由Celine過擋的設計師Daniel Lee，將品牌改頭換面後的新形象。由他創造下的男裝更是讓人眼前一亮，以獨特的思維及審美眼光重新塑造今天男士應有的形象和態度。

圖片來源：Bottega Veneta

20年春夏 (圖片來源：Bottega Veneta) 時裝就是種貪新忘舊的東西，昨天還是眾人追捧的對象明天又會換成另一位更有實力的人。能否經得起時間考驗現在還言之尚早，最起碼能夠成為一陣子最被熱捧的品牌。據說自從Daniel Lee上任後已經成功令這50多年的老字號品牌銷售額大升，成為眾人的新寵兒。品牌成功的原因除了是運氣但更多的是時機，品牌的上一任創作總監Tomas Maier成功將品牌形象推至奢侈級數，主將工藝及高品質；但Daniel Lee的取向是設計一些能吸引social media和年輕一代的消費群，既搶眼又同時不忘奢華的產品。

20年冬季（圖片來源：Bottega Veneta） 當然，皮革、工藝、手袋和配飾繼續成為品牌的主力產品，更將品牌的簽名式Intrecciato編織工藝玩得出神入化，但更多人談論的是其塑造出來的新BV男士形象。好像20年春夏季的西裝輪廓都是沒有結構、輕鬆帶點oversized和輪廓柔和的，顏色以黑、粉藍、鮮橙、啡色為主，配上帶復古味的方頭皮鞋。來到20年冬季，輪廓變成修長修身、cropped外套或是上衣來襯高腰開叉長褲。不論是易穿度以至styling上的功架都十足，懂得尊重品牌傳統同時能帶出強烈又創新的個人風格實在難得。雖然他沒有現今大熱的logo T恤、連帽衛衣或是波鞋等屬於街頭的產品，但他所創造的風格正是市場現時需要的新鮮泉源，徘徊於休閒與正式、時尚但又同時優雅、不造作但又能經典永恆，亦是現代男士應有的穿衣態度。