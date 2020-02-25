2020年焦點電動超跑

當法拉利與林寶堅尼都雙雙表示正在全力開發電動超跑的時候，我們便明白到，電子新時代已經到來。曾經我們以為電動汽車力量一定不及傳統汽車，相信以下幾款電動超跑，就是給你的最好預告。

圖片來源：electrive.com

Rimac C_Two

Rimac的Concept One於2011年首次亮相，設定功率為1,224hp馬力，使其能夠在僅僅2.5秒的時間就可從靜止狀態加速到時速62 mph。

來到2018年，車廠推出了第二代C_Two，馬力被提升到1,888 hp，0-60mph只要1.85秒，最高時速則為256 mph。新車只要連接到250 kW的快速充電器，就可以在30分鐘內將其充電80％。計劃中的150輛汽車售價雖達210萬美元，卻在訂單開放後的三週內全部被買下，汽車則將於2020年交付。

圖片來源：Forbes

Aspark Owl

擁有達1,984hp馬力的Aspark Owl，將能夠以174 mph的時速連續行駛180英里。這隻貓頭鷹最近仍在測試中，其只需以1.9秒的時間就可讓汽車加速到62 mph，更是出乎意料。這台價值360萬美元的汽車中只會生產50部，並計劃在2020年中期交付。

圖片來源：InsideEVs

Dendrobium D-1

作為首次涉足電動汽車界別的車廠，車款最初在2017年日內瓦車展上首度登場，並在今年的勒芒24小時耐力賽中正式亮相。雖然汽車仍在概念階段，但估計可輸出1,800hp馬力，使其最高時速超過200 mph，並能夠在2.7秒內達到60 mph的速度。

圖片來源：CAR Magazine

Pininfarina Battista

1,877hp馬力，以及兩秒鐘內完成0-60 mph的加速，是Pininfarina設計Battista時定下的基本目標。汽車一次充電可行駛約300英里，總產量預算為150部。儘管標價達到250萬美元，但預定的客人中已有一半經已付清了價錢。

圖片來源：The Verge

Lotus Evija

有望成為英國首款全電動超級跑車的蓮花Evija，雖然車廠仍未發布最終規格，但其目標是2,000hp馬力，並做到0-62 mph的加速時間在3秒之內。這汽車的最高時速約為200 mph，價格約為200萬美元，將只生產130輛。

圖片來源：automobilemag.com

Drako GTE

位於矽谷的Drako Motors正在製造其首款限量生產的電動超級跑車Drako GTE。借助其90 kWh電池組，這部1,200hp馬力的四輪驅動汽車可以達到206 mph的最高時速。Drako Motors預計只生產25部GTE，每一部的價格為125萬美元，預計可在2020年交付。