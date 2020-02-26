必需了解威士忌蒸餾器 蘇格蘭最長和最小的是？

撰文：何國龍
最後更新日期：
威士忌與中國白酒、白蘭地同樣位列三大蒸餾酒，然而，蒸餾過程並不會將原料的風味蒸餾掉，相反地，很多的原料特性，例如麥芽的香甜、甚至是大家近年喜歡的煙熏泥煤風味，蒸餾後都保留下來。蒸餾酒的原理是將低於水沸點的酒精分離出來，除了提高酒精度，原來也會令口味變得更加細緻。今回要說的，正是威士忌蒸餾器對酒的影響。
Glenmorangie有著壺頸最長的蒸餾器（Glenmorangie）
首先是，製作威士忌蒸餾器的金屬都是銅，然而本來的蒸餾器很多都是陶瓷或玻璃，而銅的好處包括利用其延展性可以製作出理想而利於蒸餾的形狀，而且銅的傳熱效率非常高，也耐腐蝕，對於蒸餾酒相當重要。此外，有說銅的特性可以去除威士忌一些不好的味道，如高揮發性的含硫化合物，即是硫磺的氣味，會吸附在銅製蒸餾器的內壁，也有助酯類物質的形成，而酯類則是威士忌芳香的來源。
Macallan使用著蘇格蘭最小的壺式蒸餾器（Macallan）
另一方面，剛說過銅可以製作出理想的形狀，威士忌蒸餾器分兩種：壺式蒸餾器及連續式蒸餾器，後者主要方便大量生產，而前者都有著長長的壺頸，理由為何呢？正是剛才所言的，蒸餾器本身可以吸附雜質，壺頸愈長就愈能蒸餾出最輕盈和純凈的酒精及香氣物質。在眾多的蘇格蘭威士忌當中，擁有最長壺頸的是Glenmorangie的蒸餾器，據說有著好比長頸鹿的高度，所以Glenmorangie的基本酒款能夠反映出柔和淡雅的花果香。此外，也有比較小型的蒸餾器，例如Macallan使用著蘇格蘭最小的壺式蒸餾器。原因是尺寸小、壺頸短，酒液在蒸餾過程中與銅的接觸面積也相對小，蒸餾出來的原酒就會保存非常多的風味物質，風格也會比較濃郁，適合用活力十足的木桶來進行陳釀，正如Macallan的First fill Sherry Cask。