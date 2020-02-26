必需了解威士忌蒸餾器 蘇格蘭最長和最小的是？

威士忌與中國白酒、白蘭地同樣位列三大蒸餾酒，然而，蒸餾過程並不會將原料的風味蒸餾掉，相反地，很多的原料特性，例如麥芽的香甜、甚至是大家近年喜歡的煙熏泥煤風味，蒸餾後都保留下來。蒸餾酒的原理是將低於水沸點的酒精分離出來，除了提高酒精度，原來也會令口味變得更加細緻。今回要說的，正是威士忌蒸餾器對酒的影響。

Glenmorangie有著壺頸最長的蒸餾器（Glenmorangie） 首先是，製作威士忌蒸餾器的金屬都是銅，然而本來的蒸餾器很多都是陶瓷或玻璃，而銅的好處包括利用其延展性可以製作出理想而利於蒸餾的形狀，而且銅的傳熱效率非常高，也耐腐蝕，對於蒸餾酒相當重要。此外，有說銅的特性可以去除威士忌一些不好的味道，如高揮發性的含硫化合物，即是硫磺的氣味，會吸附在銅製蒸餾器的內壁，也有助酯類物質的形成，而酯類則是威士忌芳香的來源。