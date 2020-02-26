皮鞋不一定要襯西裝 輕鬆休閒裝束使你更年輕

撰文：Mariane
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典手造皮鞋John Lobb的出品一直有保證，更是皮鞋界裡達至神級的品牌之一。一對過萬的皮鞋究竟有幾好著？真的要試過才會知道。
Zennor The Oxford-Derby (圖片來源：John Lobb)
有人說全身的衣著打扮就算多好，都不及腳上一對像樣的皮鞋。所以說皮鞋的選擇絕對能影響你整體的造型，而及別人對你的第一印象。John Lobb擁有百多年的造鞋歷史，一直以來是不少名人買鞋的選擇，直至給同樣視品質、工藝為核心價值的Hermès收購至旗下，大家便開始留意這個低調的品牌。品牌每一季推出的新款式其實不多，但都是非常耐穿又不容易看厭的經典設計。最新一季春夏季廣告硬照繼續由藝術總監Paula Gerbase 監督下，看到經典鞋款如William雙扣鞋、Lopez loafer以及Zennor輕盈皮鞋。可以看到模特兒都是以一些帶剪裁但是休閒的連帽外套、闊身長褲、白襪配 loafer 等著法來演繹品牌較年輕的一面，並不是非要襯嚴肅又斯文的西裝才可以。
Zennor The Oxford-Derby (圖片來源：John Lobb)
其中值得一提的是Zennor配上橡膠EVA鞋底比起傳統的皮鞋底大大提高耐用性和靈活性，而且用上防雨水的貼邊縫線令它變成適合一年四季穿著的鞋款。Lopez款則以single leather sole即一塊皮過製作整對鞋，屬於手功之作，亦能帶出設計上的優雅感。最後品牌的所有鞋均用上Goodyear welt的方式來製造，確保鞋的壽命能延長和較容易修補，亦是為何John Lobb對比起其它造鞋品牌更高人一等的原因。
Zennor The Oxford-Derby (圖片來源：John Lobb)