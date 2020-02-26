皮鞋不一定要襯西裝 輕鬆休閒裝束使你更年輕

Zennor The Oxford-Derby (圖片來源：John Lobb)

有人說全身的衣著打扮就算多好，都不及腳上一對像樣的皮鞋。所以說皮鞋的選擇絕對能影響你整體的造型，而及別人對你的第一印象。John Lobb擁有百多年的造鞋歷史，一直以來是不少名人買鞋的選擇，直至給同樣視品質、工藝為核心價值的Hermès收購至旗下，大家便開始留意這個低調的品牌。品牌每一季推出的新款式其實不多，但都是非常耐穿又不容易看厭的經典設計。最新一季春夏季廣告硬照繼續由藝術總監Paula Gerbase 監督下，看到經典鞋款如William雙扣鞋、Lopez loafer以及Zennor輕盈皮鞋。可以看到模特兒都是以一些帶剪裁但是休閒的連帽外套、闊身長褲、白襪配 loafer 等著法來演繹品牌較年輕的一面，並不是非要襯嚴肅又斯文的西裝才可以。