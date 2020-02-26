玩具與老婆之間的二選一難題

最近在網上很紅的一條韓國動畫短片，講述一家男人為了買一部Playstation而在女人面前串通講大話，非常好笑。短片好笑的地方，其實是我們男人們的自嘲。

一部韓國搞笑短片，道盡男人的心酸。(圖片來源：韓國PlayStation宣傳片)

由小到大，細細個時買玩具會給老媽「哦」；到大個了，用自己工作賺來的錢，買玩具、買遊戲，在老婆面前，不知道為什麼又變成了犯罪行為。

Playstation 5將會在今年推出，你找好你的「Wifi」安裝員了嗎？(圖片來源：GRM Daily)

綜合了很多論壇巴打的說法，能夠大模私樣的買玩具回家玩的男人佔極極極少數，絕大部分的男人，另一半總是喜歡數落你買玩具的行徑，說你浪費錢，說家裡太細被佔太多地方，諸如此類。你沒辦法與她爭拗，因為如果有誰打算和女人們爭辯道理，實在是太年輕。

男人喜歡玩具，是無分年齡國籍的。(圖片來源：Resobox)

你唯一可以選擇的是避重就輕，先是設法不讓她知道你買了新玩具，例如在她不在家時像偷情一樣把玩具送回家，並找個地方收好。當然，最後拿出來玩的時候，十居其九還是會被悉破。

這時候女人們問的問題，無非是「幾錢？」

走進玩具店，可以讓每一個男人都立即返老還童。(圖片來源：Visit West Japan)

這時候我們通常分為兩大派系，其一，是報細數，把實質數字講少點，希望法官量刑時可以高抬貴手。但我們都明白，最後她們通常不是想你慳錢，雖然口上是這麼說，但最後你的懲罰還不是花費更高的金額給她買禮物補數？

超合金玩具，其實很多時是為滿足我們小時候得不到的。(圖片來源：Bandai)

另一派系則相反，會把實質數字講大不少，以期望可以把差額留到下一件玩具上，讓她放鬆警戒，算是犯法兩次投案一次，拭返條數。不過這個做法不一定是聰明，卻更主要是因為這些手足的財政狀況被完全掌握，逼不得已才使出。

買一隻玩具價錢未必真的好貴，但我們要承受的壓力卻不為人道。(圖片來源：Bandai)

講來講去，做男人的，只要你做的事情不是為了她，反正呼吸都是罪，我也沒打算給大家提供甚麼解決方案，只能偶爾羨慕一下單身狗巴打們，僅此而已。