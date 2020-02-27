【Bamford】官方授權自定義腕錶 芝柏錶強勢入陣

近年高級腕錶越趨講究獨一無二及度身定制，當中由富二代George Bamford創辦的Bamford Watch Department，可謂現今最當時得令的個人化及改錶品牌，甚至獲得一眾名廠授權，發售官方定制腕錶。

George Bamford系出豪門，父親是世界第三大建築器材公司JCB的主席，自小已經過著奢華生活，亦是一名腕錶收藏家，而他的改錶歷程則是由Rolex開始。在出席一場私人派對時，George發現同場有不少人都戴著跟自己腕上一樣的Daytona，便興起了改錶的念頭，並由一枚Submariner及GMT，開啟了Bamford Watch Department（BWD）為客人改錶的業務。

Zenith是其中一個官方授權BWD提供個人化腕錶服務的品牌 (圖片來源：BWD)

憑著多年來在改錶領域上的專業工作，BWD發展越趨成熟，並與多個潮流文化界的著名單位推出聯名設計，例如由藤原浩主理的Fragment Design、瀧澤伸介的 Neighborhood和Mastermind Japan，還有知名藝術家 Daniel Arsham等，更自2017年開始獲得TAG Heuer、Zenith及BVLGARI授權，發售官方的個人化腕錶。透過Bamford的官方網頁，錶迷由指針、刻度、品牌標誌等每個錶盤上的細節，到錶殼塗層、錶帶細節等大部分部件，都可以選擇顏色，並保留著品牌的官方保養。

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此前，BWD的官方定制腕錶服務，主要是圍環男裝錶，不過品牌最近宣佈，即將與Girard-Perregaux合作，而首枚提供個人化服務的錶款是女裝Cat's Eye貓眼系列。錶迷可以隨意選擇任何顏色的配搭，從而打造出獨一無二、別具特色的個性表盤，並有12款不同顏色的Epi粒紋皮表帶可供選擇。