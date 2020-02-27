設計讓紳士提升品味 當Jukes Cordialities遇上英倫設計B＆O

酒是紳士們必定具備的知識，但無疑地我們並不能如James Bond般把酒精控制得柔韌有餘，所以有著各種的酒類替代品出現，而Jukes Cordialities就是當中有品味的一種。因為它是由英國酒評家Matthew Jukes所推出的無酒精甜酒品牌，適合搭配各種美食，而又不含酒精和只含低卡路里，以Matthew Jukes在酒界多年經歷而研磨出來。雖然這款紳士良物已剛推出市場，但今回要說的，卻是為Jukes Cordialities設計包裝的設計團隊B＆O。

Jukes Cordialities

Edward Barber和Jay Osgerby（圖片來源：Barber ＆ Osgerby） B＆O（Barber ＆ Osgerby）是國際知名的二人設計團隊，由Edward Barber和Jay Osgerby組成，他們最引人入勝的作品，包括匠心獨運的2012倫敦奧運火炬、倫敦地鐵150周年紀念的2英鎊硬幣等，他們也受邀為不少時尚名牌操刀，包括Louis Vuitton、Hermès等。其涵蓋的範疇非常廣闊，由家品、產品、室內設計及建築項目都有出色之作。而是次為Jukes Cordialities設計包裝，風格簡約而具有品味。