現代Hoodie配襯方法 與剪裁西裝同穿同樣「見得人」

從街頭專屬的衣著到成熟男士都能夠駕馭得到的hoodie，以下幾種襯法絕對能令你對此衣物的印象改觀。

圖片來源：Brunello Cucinelli Hoodie，一種有帽上衣或是拉鏈外套，是一件經常被人忽略的衣物。穿上hoodie的時候會聯想起讀書年代，放學後穿上用來遮蓋校服；平時做運動的時候；黑人穿的街頭時裝或者是近年時裝品牌都會推出大大個logo的款式。雖然hoodie終究都屬於休閒款式，但只要你從色調、剪裁、面料以及配襯方法著手，一件看似平平無期的hoodie都可以「見得人」、令人眼前一亮。當然這也並不代表你可以當它是正式造型般與西裝同穿上班，雖然它實在非常舒服。

圖片來源：Suit Supply 質料 品質非常重要，如果你選擇以奢華的針織／cashmere製造的hoodie而不是oversized的棉質加上logo等潮流款式，便不會有一貫的孩子氣。色調方面建議以素色為主 —— 黑、軍藍和淺灰都是易襯的選擇。

圖片來源：BOGLIOLI 層次感穿搭法 最常見的襯法是以hoodie來做分層造型，在內穿上簡單的白色T恤最後在最外穿上大褸、下半身以休閒但貼身剪裁的chino或是牛仔褲配搭，腳上一對簡約的波鞋。

圖片來源：Inspire @ Maxton Men 與剪裁西裝穿搭法 同樣地，你也可以與剪裁西裝配hoodie在內，關鍵是要挑沒有結構、輕鬆剪裁的西裝褸，可整套連下身西褲一同配搭；亦可以不同質地和色調的長褲襯出更休閒的造型。

圖片來源：Fashionbeans