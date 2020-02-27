Jaeger-Lecoultre Reverso 在愛錶刻寫專屬紀載

高級腕錶之所以迷人，是它不單只具備機械的巧妙，更重要的是所有的美好，都是來自「人」。由嘔心瀝血的設計，到爐火純青的技藝，這些都是由「人」成就的故事。而一枚好的腕錶，實在應該能夠好好講述當中「人」的情懷。

積家的Reverso翻轉系列腕錶，獨特之處不止其長方形錶殼，「背後」的意義更大。(圖片來源：Jaeger-Lecoultre)

最好的腕錶，不只能夠用來顯示時間，也同時是一件專屬於你的私人物件。看著腕錶，你會想起某段時光、某件小事，或者某個重要的人。就像我們現在很多人流行紋身，積家(Jaeger-Lecoultre)早就有個法寶，可以替你把最愛「紋」到腕錶上去。

工匠親手仔細作出雕刻，甚至上色。(圖片來源：Jaeger-Lecoultre)

積家Reverso翻轉系列腕錶早於90年前面世，空白的背面錶殼最初只為馬球運動員保護腕錶的脆弱鏡面而設。但這設計很快便成為了發揮創意想像的畫布，透過琺瑯或雕刻工藝，傳遞特殊的訊息或展現藝術設計。

無論你最記掛的是甚麼人、事、物？都難不倒大師們。(圖片來源：Jaeger-Lecoultre)

有些人會委託錶廠在錶殼上雕刻，銘記自己生命中的重要時刻。有些人更為視之為禮物，贈予他們生命中特別的人，以記念重要的日子或表達愛意。Reverso翻轉系列腕錶的設計有趣之處，在於你可以隱藏裝飾，亦可將錶殼翻轉，展示背面的設計。

你可以隱藏裝飾，亦可將錶殼翻轉，展示背面的設計。(圖片來源：Jaeger-Lecoultre)

體貼的是，每位擁有Reverso翻轉系列腕錶的人，無論你的錶是新購入還是二手，均可讓錶廠為你進行雕刻，簡單如各種字體的姓名字母縮寫或日期、文字或十二星座。想要獨特一點的，度身訂製一樣歡迎，由照片、草圖，甚至只以一個想法為開始，設計師和雕刻師都幫得上忙。這種讓腕錶變得只屬於你的做法，正是Reverso成功之處。