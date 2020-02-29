【手工皮鞋】 英日法優質 Upcoming之選

對於一位品味男士來說，一雙得體的皮鞋絕對不可或缺，再講究一點的更要有多幾雙不同款式「看門口」，以應付不同場合需要。

然而除了見慣見熟的歐、美經典品牌出品以外，近年也有越來越多皮鞋品牌除了承傳上乘工藝、造功以外，更在款式設計上革新，為男裝皮鞋設計帶來新氣象。以下品牌全為主流以外的私心推介，除了在款式設計上帶來突破，同時也盡力在舒適性方面加以改良，務求讓皮鞋設計更能融入日常生活之中，展現出屬於新時代的工藝精神。

日本版Danner

雖然來自美國的Danner主打戶外靴款和軍靴，然而日本版的Danner卻像遺世獨立一樣，透過革新設計元素打造出適合日常不同場景穿着的皮鞋作品，當中皮革經特別加工、能節省不少打理功夫的Postman Shoes列就是最佳例子。而在Postman Shoes的原型之上，日本方面的Danner更開發出讓人耳目一新的作品，例如是加入美國專利Boa技術取代傳統綁帶設計，只要轉動鞋身的BOA轉盤即可收緊鞋帶的Postman Boa Shoes；而早前跟N. Hoolywood的合作更先後將傳統plain toe derby以及slippers款跟戶外元素結合，展現玩味。

（圖片來源：Danner JP）

Postman Boa Shoes（圖片來源：Danner JP）

加入美國專利BOA技術取代傳統綁帶設計（圖片來源：eye_C）

Danner x N. Hoolywood（圖片來源：Danner JP）

早前跟N. Hoolywood的合作更將傳統slippers款跟戶外元素結合（圖片來源：GEAR PATROL）

受美式民族風啟發的NEVADA DCT（圖片來源：STUMPTOWN JP）

TIROLEAN SHOES（圖片來源：STUMPTOWN JP）

Footstock Originals 混入英式功架

Footstock Originals由日本近年最具代表性的鞋匠、曾遠赴英國拜於Tricker’s門下學習造鞋技藝的竹ヶ原敏之介領軍，務求製作出舒適性、耐用性均有進一步提升的當代皮鞋傑作。當中最新作品Postman™除了破格地在鞋底加入撞色設計外，更採用非常耐磨卻異常輕量的Master Grip™鞋底，同時選用能提供有效支撐和穩定性的TECH INSOLE™，成功將經典的plain toe derby設計進一步upgrade，締造屬於這個時代的新經典。

Postman™（圖片來源：Footstock Originals）

（圖片來源：Footstock Originals）

French OX（圖片來源：Footstock Originals）

Loafers（圖片來源：Footstock Originals）

早期作品QUICKS® +BOA（圖片來源：Gallery of Authentic）

新作One Piece採用原幅皮革製作鞋身。（圖片來源：Footstock Originals）

Ex-Line BY Sanyo Yamacho 日本高級皮鞋

日本代表鞋匠竹ヶ原 敏之介除了開發自家設計，上年年尾開始更跟跟日本高級皮鞋品牌「三陽山長」（Sanyo Yamacho）攜手開發最新合作支線Ex-Line BY Sanyo Yamacho，當中「Ex-Line」代表着Excellent、Exclusive、Export三重意義，寓意將日本最精湛工藝加以提升，面向世界。首發系列All Rounder帶來Mohawk、Tours、Inspector、Walden四款作品，除了秉承「三陽山長」的最高工藝，新作更全採用Vibram最新的SUPER STUD®鞋底，同時在款式設計中予人驚喜，例如Walden的玩味綁帶設計就為男裝皮鞋設計帶來革新氣象。

EX-LINE® BY SANYO YAMACHO首個系列作品，左起為Mohawk、Tours、IInspector、Walden。（圖片來源：Sanyo Yamacho）

Walden（圖片來源：STYLE）

Walden（圖片來源：Sanyo Yamacho）

採用moc-toe設計的Mohawk（圖片來源：Sanyo Yamacho）

Mohawk低調玩味的拉皮細節（圖片來源：MASTERED）

（圖片來源：OPENERS）

鞋底全採用Vibram最新的Super Stud®鞋底，從平坦瀝青到粗糙地面都能輕鬆應付。 （圖片來源：Sanyo Yamacho）

Wheelrobe 日牌後起之秀

日本品牌Wheelrobe作為後起之秀，設計上明顯偏向美式套路，但同時選料、造功都不讓歐、美大牌專美。Wheelrobe的鞋履生產全於淺草的工房完成，嚴選Horween Leather Company生產的Chromexcel頂級皮革製作鞋身，同時後掌更採用Cat’s Paw的超耐用後掌膠底，結合向美式傳統設計取經的款式如Moc toe oxford及Punched cap toe設計，在散發濃濃美式情懷之餘，也呈現出更精細無瑕的造功與品質。

（圖片來源：OPENERS）

PUNCHED CAP DERBY（圖片來源：Relief）

經着用後的PUNCHED CAP DERBY。（圖片來源：Gramho）

鞋身採用Horween Chromexcel皮革，不讓歐美大牌專美。（圖片來源：Wheelrobe）

HEAVY STITCHING MOC TOE（圖片來源：Ameblo）

（圖片來源：Wheelrobe）

採用以耐用見稱的CAT'S PAW後跟。（圖片來源：Rakuten）

Kleman 法式國民皮鞋

以下介紹的法國品牌Kleman於二戰結束後由Rene Cleon創立，雖然已有超過70年歷史，更是個長期為法國公家機關如消防局、警察機關、軍隊、學校、醫療機構等提供專門用鞋的國民品牌，但在近年為了打開亞洲市場就積極開發不同新款式，並先後於日、韓、台等地引起迴響。時至今天Kleman所有出品都仍然產自法國工場，維持良好品質之外，最重要的更是一直維持非常合理的定價，結合輕便舒適的國民鞋配置，絕對是日常配襯之選。

Kleman最受歡迎的款式Padror。（圖片來源：Kleman）

Padror（圖片來源：Kleman）

鞋款百搭易襯。（圖片來源：Kleman）

FRODAN V取材自同樣在法國家傳戶曉的moc-toe設計鞋款。（圖片來源：Kleman）