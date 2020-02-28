住家宅男求生必要條件

近日疫症影響，學又冇得返，工又冇得返，日日宅在屋企，與其無所事事，不如趁機會睇睇家居有甚麼需要幫手。開工前，以下幾點你先看看，自己是否合資格做一個住家宅男。

(圖片來源：Puckett Electric)

微型電工

你以為簡單如換個燈膽一定個個都識？你分得清釘頭、螺絲頭、大頭細頭、LCD LED還是鎢絲嗎？換燈膽時又記得熄總掣嗎？這些小事如果都要找師傅搞，作為男人就太失威了吧﹗

另外，像是遙控器壞了，十居其九是因為電池漏電池水，你曉得清理？還是下下要人幫忙？還有像是插頭用舊了電線爆開晒，一支螺絲批一把較剪就可以令其變得新的一樣，你又得唔得呢？

(圖片來源：Prevention)

捉蟲專家

這方面，其實講究的可能是膽子大小。你是打算讓女朋友自己決戰飛曱甴嗎？有些事，就算驚都要頂硬上。此外，一隻半隻蟲捉了，不代表事情完結，最緊要查清楚到底蟲來自何方，然後一網打盡，否則來一隻捉一次，真的永無寧日。

(圖片來源：Across The Peak)

爆鎖專員

大門鎖當然用不著你啦，但有時房間門或是廁所門無意反鎖了，也不是少見的。有後備鎖匙當然不用討論，問題是沒有的話，你叫開鎖佬上來開個廁所門，不單浪費錢，而且肯定比人笑。

以前我們有萬能的地鐵飛，你也可以用一些硬身的薄膠片，甚至是信用卡來試一試自己開，隨時幫你慳返一千幾百。

(圖片來源：PC Fixer)

私人IT狗

女士們和電子儀器似是天生仇敵，「我乜都無做過，唔知點解會咁」這句說話相信你已經聽過幾百次。按錯了設定、上網中毒等事基本上無日無之，總之你要做的，就是由防備到解決方案都作好準備，甚至可以隨時把一切重裝的鬥志與決心。「你好叻呀﹗」你預料她會這樣說的，對吧？

(圖片來源：Crewcare)

威猛先生

借用了這個牌子名，講的，也的確就是清潔。你以為要清潔屋企好簡單？萬年油煙可以用一整支洗潔精都徒勞無功、馬桶的水垢化石、去水口那些萬年頭髮，每一樣都要有專門的用具或化學品去處理，用對了的話事半功倍，用錯了的話得個做字，而你最緊要清楚知道甚麼時候用甚麼東西把問題解決。

(圖片來源：Everbuild)

玻璃膠達人

特別提及玻璃膠是有原因的，因為屋企住舊了，肯定呢度爛嗰度爛，不想換新的搞大工程，小修小補，玻璃膠幾乎是萬能的。玻璃膠防水、易用、可以是透明的，好處多多，但用起來，技巧好與不好，效果可以差很遠。做得好不單止看起來順眼，而且保護效能也更高，實在值得好好練習使用。