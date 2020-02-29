【武漢肺炎】腕錶清潔法 腕錶衛生細節

近日全球面對抗炎挑戰；口罩、梘液、幾乎所有衛生用品都賣斷。身邊的愛錶朋友除了勤力洗手外，還關注如何保持腕錶也無細菌。一講到清潔腕錶，好多人自然就會想像到把腕錶放在水龍頭下用水清洗，所以跟大家討論腕錶衛生前先討論腕錶的防水功能。

防水錶（Water Resistance）跟潛水錶（Divers watch）不同，當然最大的分別在他的防水性能。一般來說市面上所有的防水錶都需要符合ISO 2281的要求，簡單的說就是要至少能夠防禦2 Bar的水壓（1 Bar = 33ft）。而潛水錶需要依照ISO 6425的規定，至少要100米（330ft）的防水功能。照這樣看是不是防水功能愈深愈好？其實防水功能有兩種不同的情況：若果是潛水的情況，當潛得越深時水壓自然會愈來愈大，水壓也會將所有的腕錶部件壓得越來越緊，這時候滲漏的情況並不常見。相對來說，洗手洗碗，這些沒有水壓出現的情況，滲漏反而比較常出現。也就是說當你把腕錶放在水龍頭下清洗時，他本身是不是一隻潛水錶並不重要，反而有一些重要的步驟必須跟從，防止滲漏的情況。

首先，若果你的腕錶是配上皮革錶帶的話，就絕對不應該用沖洗的方法！而若果腕錶配有螺絲旋入式錶冠或按鈕、必須確保螺絲按鈕完全旋入。在沖洗時切勿按動按鈕。我不是醫護人員也不是科學家，所以沒有十分科學的方法去告訴如何清洗才可以殺菌。只能給大家一個建議，普通的梘液是可以接受的，但盡量不要把腕錶浸在梘液內。在上一段說到沒有壓力的抵禦，是一般防水錶最大的敵人。所以我建議用少量梘液馬上在水龍頭下沖水洗乾淨便可。

若果你對自己的腕錶不清楚的防水功能，就請不要放在水龍頭下沖水。（rolexforums.com）

防水錶的防水功能完全依靠錶內的細小橡膠圈（gaskets）。假若這些gasket橡膠的狀況不佳、腕錶就不防水。例如長期接觸鹼性，就會失去彈性，變得脆和硬 。又或者已經隨著時間變得硬化，這也會失去防水功能。若果你對自己的腕錶不清楚的防水功能，就請不要放在水龍頭下沖水。

不用水沖洗也有其他方法可以清潔，但提醒大家，用熱水、漂白水、酒精這類型的清潔方法都不適合腕錶。比較安全的方法可以用軟熟的濕毛巾用清水先將污垢軟化再用軟毛的刷子將污垢擦去。在此希望大家努力抗炎，祝各位身體健康！

不要順手用含酒精的用品消潔腕錶。（圖片來源：femaleradio.co.id）