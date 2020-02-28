現代家居需要靈活砌出空間 時尚又具功能性的梳化系統

這陣子大家都花多點時間留在家中，不知道有沒有對家居有著新的看法或有更多的認識，從而了解到自己及家人所需。家具是家居的重要元素，而合適的家具除了能提升舒適度，也能增添生活品味，卻可能礙於空間的問題而不能隨心所欲。其實空間問題不只在香港，在眾多的發達城市也定必有著此問題，故此不少的設計師都研發出相應的方案。

Voxel（圖片來源：BIG／Common Seating） 來自丹麥的BIG（Bjarke Ingels Group）是著名的設計公司，他們聞名於建築範疇，但也會因應室內設計而推出不同的項目，是次要說的Voxel梳化系統就是其一。BIG為丹麥家具品牌Common Seating而開發的Voxel基於積木及像素的概念而設計，BIG的創始人Bjarke Ingels也明言受到著名遊戲Minecraft的像素化風格啟發。Voxel便於移動、維修、翻轉、添加或移除，於不同的空間環境有著很強的適應性。由單個套件到大型梳化系統，好處除了靈活度高，也可以根據需要更換或修理零件，從而減少浪費，也能應用於家中或辦公室。