【Home office調劑品】黑膠唱盤 生活品味的見證

近年音樂市場串流當道，全球的CD銷量與數位下載量大幅下降。然而在80年尾90年代初被CD取代的黑膠唱片，現在是逆勢反彈捲土重來，全球年銷量正以倍數增長。雖然專業評論都認為黑膠並不可能再度成為音樂載體的領導者，但黑膠的復興確實為音樂世界帶來一番新景象，不少傳統品牌「重操故業」，加上新銳品牌加入搶灘，推出價格平易近人的入門唱盤，黑膠世界不再遙不可及的同時，唱盤也成為增添生活品味的時尚產物。

Audio-Technica AT-LP60-BT

率先介紹的是研製唱頭的「老大哥」Audio-Technica，型號AT-LP60-BT外型簡潔，纖薄的機身上只有幾顆按鍵與一支撥桿，搭配透明塑料防塵上蓋，完全融入當代家居陳設之中。規格方面，全自動皮帶驅動唱片轉盤， 可切換33-1/3或45兩個轉速；抗共振壓鑄鋁盤，搭配雙動磁立體聲唱頭及可更換的鑽石唱針，內置可開關唱頭放大器以連接喇叭播放唱片。這個唱盤亦具備藍牙功能，即使沒有連接擴大器也可直接使用。

USD 199/ Amazon（圖片來源：網上圖片）

外型簡潔的AT-LP60-BT具備藍牙功能，可直接透過藍牙喇叭播放音樂。（圖片來源：網上圖片）

Audio-Technica是研製唱頭的「老大哥」，品牌的鐵三角標誌更是家傳戶曉。（圖片來源：網上圖片）

onn. Wireless Bluetooth Turntable

如果想再以低一點的預算試玩黑膠，值得留意這台由新進品牌onn.推出的唱盤。皮帶軀動，同樣具備藍牙功能，操作簡便，轉速方面為33、45或78。入門基本套裝售價不用80美元，用家可視乎情況添加options，但筆者認為基本版對於初階者已經游刃有餘。

簡約設計的唱盤，放在家中一角也是一種生活品味。（圖片來源：walmart）

唱盤主要以塑料製造，以這budget來說算是合格。（圖片來源：walmart）

Crosley Cruiser Deluxe Portable Turntables

有沒有想過黑膠唱盤帶出街？這個造型酷似「喼神」的Crosley Cruiser Deluxe Portable唱盤，可謂打破固有框架，內置喇叭及藍牙功能，完全為「外帶」而設計，試想想帶著這台唱盤到郊外野餐，是一件何其chill的樂事！在眾多顏色選擇中，筆者最愛這個denim版本，非常切合復古潮流。

（圖片來源：nicolestore.it )

將一個基本皮帶軀動、三個轉速的唱盤，以手提箱的外觀呈現，可謂創意爆燈。（圖片來源：Crosley）

手柄兩側設有內置喇叭，適合戶外使用。（圖片來源：Crosley）

U-Turn Audio Orbit Custom Turntable

假如預算比較充裕的話，值得留意美國製品牌U-Turn。品牌以全人手裝嵌、採用高級物料及專業級播放零件為賣點，由顏色到功能都可以自由配搭，筆者對這個綠色可謂一見鍾情。唱盤內置前置器，只需簡易接駁便可使用。透明低共鳴arcylic轉盤，可切換33-1/3或45兩個轉速。

調音臂及唱頭由丹麥Ortofon採購，質素有所保證。（圖片來源：網上圖片）

調音臂及唱頭由丹麥Ortofon採購，質素有所保證。（圖片來源：U-Turn）

透明轉盤以低共鳴arcylic製造，美觀與實用兼備。（圖片來源：U-Turn）

唱盤後方設有前置器。（圖片來源：U-Turn）

Pro-ject Debut Carbon DC Turntable - Walnut

對於那些追求高端享受的用家，Pro-Ject的Carbon系列是不俗之選。這唱盤最大賣點是經鋼琴亮面加工的碳纖維轉盤，並採用輕巧而堅固的碳纖維調音臂，配以低噪音Sorbothane馬達及Ortofon唱頭，大大減低回音和共振，令音色表現更出眾。

桃木版本有著令人難以抗拒的魅力。（圖片來源：Pro-ject ）

Ortofon 2M紅色唱頭。（圖片來源：Pro-ject ）

皮帶由精密的低噪音Sorbothane馬達帶動。（圖片來源：Pro-ject ）

專業級碳纖維調音臂末端備有轉速微調裝置。（圖片來源：Pro-ject ）